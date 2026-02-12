anhaltender Regen
US-Generalstaatsanwätlin Pam Bondi sorgt bei Kongress-Anhörung für Eklat

«Sie abgehalfterter Versager-Anwalt!» – Pam Bondi sorgt bei Anhörung für Eklat

12.02.2026, 16:3512.02.2026, 16:35

Die US-Generalstaatsanwältin und damit Leiterin des US-Justizministeriums Pam Bondi hat mit ihrem Auftreten vor einem Ausschuss des Kongresses am Mittwoch für Schlagzeilen gesorgt. US-Medien bezeichneten die Szenen als «Showdown» mit «zornigen Wutausbrüchen».

Kritische Fragen von Abgeordneten bezüglich der Epstein-Files beantwortete Bondi kaum, stattdessen ging sie vor versammeltem Publikum zum Gegenangriff über, lenkte ab, schindete Zeit und wurde sogar beleidigend – und das alles, während hinter ihr im Raum mehrere Opfer der Machenschaften von Jeffrey Epstein sassen.

Wir haben euch hier ein paar der denkwürdigsten Momente der fast vierstündigen Anhörung zusammengeschnitten:

Bondi wurde von Donald Trump persönlich ins Amt gesetzt und ist eine loyale MAGA-Anhängerin. Mit ihrem Verhalten könnte die Generalstaatsanwältin dem Präsidentin nun aber möglicherweise einen Bärendienst erwiesen haben.

Demokratische Mitglieder des Repräsentantenhauses denken, dass Bondis feindseliges Auftreten während der Anhörung ihnen bei Zwischenwahlen im November helfen wird, eine Mehrheit im Parlament zurückzuerobern, schreibt Politico.

«Wenn wir die Befugnis hätten, würden wir sie vorladen und sie zwingen, unsere Fragen zu beantworten», erklärte der demokratische Abgeordnete Jamie Raskin gegenüber Reportern nach der Anhörung. Der ehemalige Professor für Verfassungsrecht wurde von Bondi als «abgehalfterter Loser-Anwalt» bezeichnet. Er sagte weiter:

«Deshalb ist es so wichtig, wer nach den Wahlen 2026 die Kontrolle im Kongress haben wird, denn wir möchten die Vorladungsbefugnis haben, damit wir solche phänomenalen Respektlosigkeiten gegenüber dem Kongress nicht mehr erleben müssen.»

(lzo)

