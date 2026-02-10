bedeckt
Schweizer Armee legt Schützenpanzer M113 erneut still

Armee legt alle 238 im Einsatz stehende Schützenpanzer M113 still – das ist der Grund

10.02.2026, 16:3210.02.2026, 16:32
Ein Schuetzenpanzer M113 am 4. Juni 2003 in voller Fahrt bei Frauenfeld. (KEYSTONE/Gaetan Bally) === , ===
Ein Schweizer M113 in voller Fahrt – was per sofort wohl nicht mehr möglich ist. (Archivbild, 2003)Bild: KEYSTONE

Die Armee hat für alle 238 im Einsatz stehenden Schützenpanzer M113 ein Fahrverbot verhängt. Der Grund sind technische Mängel am Seitenantrieb, die zum Verlust der Lenk- und Bremsfähigkeit führen können. Konkret sei voraussichtlich ein Zylinderrollenlager, der nicht den Spezifikationen entspricht, für die Defekte – darunter auch Metallteile im Öl – verantwortlich.

Der Chef der Logistikbasis der Armee, Divisionär Rolf Siegenthaler, habe das sofortige Fahrverbot verfügt, teilte die Armee am Dienstag mit. Es gilt bis zur Behebung der Mängel.

Entdeckt wurden die Probleme bei Instandhaltungsarbeiten. Dabei wurden Metallteile im Öl festgestellt. Als Ursache wird ein fehlerhaftes Zylinderrollenlager vermutet, das bei der letzten Revision verbaut wurde, wie die Armee weiter mitteilte.

Es ist bereits das zweite Mal, dass die M113-Flotte stillgelegt wird. Im Dezember 2023 wurde wegen eines Mangels an der Antriebswelle ein Fahrverbot erlassen. Besonders bitter: die fehlerhaften Zylinderrollenlager waren wohl bei dieser Revision verbaut worden.

Die betroffenen Fahrzeuge sind teils über 50 Jahre alt. Ihre Ablösung ist in verschiedenen Rüstungsprogrammen geplant. (sda)

Mehr zur Schweizer Armee:

Mehrwertsteuer für Armee erhöhen: Mitte-Präsident Bregy steht alleine hinter Idee
Video: watson
