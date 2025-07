Frankreich erhöht Verteidigungsbudget schneller als geplant

Emmanuel Macron will aufrüsten – und das schnellstmöglich. Bild: keystone

Frankreich erhöht sein Verteidigungsbudget angesichts der russischen Bedrohung schneller als geplant. Wie Präsident Emmanuel Macron am Vorabend des Nationalfeiertags ankündigte, sind für 2026 Zusatzausgaben von 3,5 Milliarden Euro und für 2027 von drei Milliarden Euro geplant.

«Wir werden also im Jahr 2027 64 Milliarden Euro für unsere Verteidigung ausgeben. Das ist das Doppelte des Budgets, das den Streitkräften 2017 zur Verfügung stand», sagte Macron in seiner traditionellen Ansprache vor den Streitkräften. Ursprünglich war die Verdoppelung des Budgets bis 2030 geplant.

Macron sagte am Sonntag mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dass «die Freiheit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 noch nie so bedroht» gewesen sei und «der Frieden auf unserem Kontinent noch nie so sehr von unseren gegenwärtigen Entscheidungen abgehangen» habe. Um der Bedrohung gewachsen zu sein, müsse Frankreich in mehr Munition, Drohnen, Luftverteidigung sowie die elektronische Kriegsführung und Waffensysteme im Weltall investieren.

Macron wiederholte seine zuvor schon mehrmals geäusserten Forderungen, dass Europa seine Verteidigung selbst in die Hand nehmen und gemeinsam in eigene Waffensysteme investieren müsse. «Lasst uns gemeinsam in grosser Masse beschaffen», sagte der Präsident. (sda/dpa)