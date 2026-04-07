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TGV kollidiert in Frankreich mit Lastwagen: mindestens 1 Toter

TGV kollidiert in Frankreich mit Lastwagen – mindestens 1 Toter und 27 Verletzte

07.04.2026, 09:3107.04.2026, 10:11

Am Dienstag hat sich in Frankreich ein schwerer ÖV-Unfall ereignet. Wie Verkehrsminister Philippe Tabarot und die französische Bahn SNCF schreiben, kam es an einem Bahnübergang in Noeux-les-Mines zwischen Béthune und Lens in Nordfrankreich zu einer Kollision zwischen einem TGV-Hochgeschwindigkeitszug und einem Armeelastwagen. Gemäss TF1 kam mindestens eine Person – der Lokführer – ums Leben. Mindestens 27 Menschen sollen verletzt sein.

Hier liegt Noeux-les-Mines:

Wie Le Parisien, befanden sich 243 Personen an Bord des Zugs. Dieser entgleiste nach dem Aufprall. Die Passagiere wurden im Anschluss evakuiert. Die Strecke zwischen Béthune und Lens bleibt den ganzen Tag lang gesperrt. Der Zugverkehr auf den Linien Lille-Douai, Lille-Lens und Lille-Béthune ist bis zum Vormittag unterbrochen.

Verkehrsminister Philippe Tabarot kündigt an, gemeinsam mit SNCF-Chef Jean Castex an den Unfallort zu reisen. Wie es zum schweren Unfall kommen konnte, bleibt bislang unklar. (dab)

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