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Zensur Russland: Mit Tricks können Russen trotzdem digital kommunizieren

Auch wenn die Katze wenig begeistert scheint: Die Kameras der Futterautomaten können für Videocalls zweckentfremdet werden.
Auch wenn die Katze wenig begeistert scheint: Die Kameras der Futterautomaten können für Videocalls zweckentfremdet werden.Bild: Instagram

Russische Zensur: Wenn der Futterautomat der Katze für Videocalls zweckentfremdet wird

Russlands Bevölkerung wird es vom Kreml zunehmend erschwert, über sichere Kanäle miteinander zu chatten. Manche Bürgerinnen und Bürger kommen auf kreative Ideen.
06.04.2026, 16:2007.04.2026, 06:30
Dariusch Rimkus / watson.de

Seit Monaten zieht der Kreml die Zügel immer straffer. Die Liste teilweise oder gänzlich gesperrter Messenger-Dienste wird immer länger und VPNs werden eingeschränkt, während die staatliche Mega-App «Max» zunehmend alternativlos wird.

Über Max kann man miteinander chatten, Karten wie bei Google Maps abrufen oder auch Behörden-Gänge digital erledigen – alles vor der virtuellen Nase des Kremls.

Seit mehreren Wochen sind die beliebtesten Messenger-Dienste Telegram und Whatsapp nun durch die staatliche Medienaufsicht Roskomnadzor offiziell gesperrt.

Putin sperrt das freie Internet – Russen greifen zu Walkie-Talkies

Die Sperre ist anscheinend nicht überall aktiv, wie watson aus privaten Quellen weiss, können in Kaliningrad etwa einige Menschen auch noch WhatsApp ohne VPN nutzen.

Dennoch gilt für die meisten: Max nutzen oder Umwege finden. Viele Bürgerinnen und Bürger sind dadurch gezwungen, kreativ zu werden.

Russen chatten über Schach- und Dating-Apps oder Duolingo

Eine der überraschendsten Alternativen ist in den vergangenen Wochen die Nutzung von Online-Schach-Apps, wie das Portal «Meduza» schreibt, das unabhängige russische Online-Medium mit Sitz in Lettland. Demnach können sich Spielerinnen und Spieler nicht nur gegenseitig herausfordern, sondern auch über integrierte Chat-Funktionen Nachrichten austauschen.

Diese Methode funktioniert laut Kommersant auch bei anderen Programmen. Dating-Apps und sogar die Chat-Funktion von Duolingo würden als zumindest vorerst offene Kommunikationskanäle genutzt.

Video-Calls über Haustier-Futterautomaten

Eine noch viel kuriosere Idee hatte kürzlich eine Moskauerin, die auf Bali lebt. Ihre Eltern und sie nutzten, wie ein von ihr hochgeladenes Video auf Instagram zeigt, den Futterautomaten ihrer Katze, um zu telefonieren.

Die Katze war zwar irritiert, doch die Methode funktionierte.

Wie Meduza schreibt, ging das Video viral und in den Kommentaren darunter wurde fleissig gebrainstormt, welche weiteren Haushaltsgeräte sich für Anrufe eignen könnten.

Saugroboter mit Sprachfunktion

Auch Saugroboter wurden vorgeschlagen, um sie als Kommunikationsmittel zweckzuentfremden. Einige Modelle sind mit Kameras, Mikrofonen und Lautsprechern ausgestattet, die eigentlich für Hinderniserkennung und Sprachbenachrichtigungen gedacht sind. Die Funktionen lassen sich aber auch für Gespräche zweckentfremden.

Gemeinsame Online-Dokumente

Textnachrichten lassen sich indes auch über Online-Dokumente austauschen, die zur gemeinsamen Bearbeitung freigegeben sind. Plattformen wie Google Docs oder Yandex würden von Russ:innen genutzt werden, um Nachrichten direkt in Dokumenten zu hinterlassen.

Ebay Kleinanzeigen wird zum Chat

Die Chatfunktion bei Ebay Kleinanzeigen ist in Deutschland berühmt-berüchtigt. Veröffentlichte Unterhaltungen über die Plattform mit potenziellen Käufern und Verkäufern führten in den vergangenen Jahren zu zahlreichen Memes.

Dennoch sind derartige Marktplatz-Apps in Russland nützlich – solange sie denn freigeschaltet bleiben. Laut «Meduza» nutzte eine Frau aus St. Petersburg etwa den Dienst Avito, um über eine Fake-Anzeige mit ihren Freund:innen zu chatten – bis die Plattform die Anzeige löschte, da sie gegen die Regeln verstiess.

VPNs: Die klassische Lösung bleibt beliebt

Trotz der kreativen Alternativen bleibt die Nutzung von VPNs die effektivste Methode, um die Sperren zu umgehen. Mit einem VPN können User ihre IP-Adresse verschleiern und so weiterhin auf blockierte Dienste wie Telegram und Whatsapp zugreifen.

Viele Russen setzen auf diese Technologie, um ihre digitale Freiheit zu bewahren, auch wenn VPN-Verbindungen zunehmend vom Kreml unterbunden werden. Doch wie man anhand der kreativen Ideen sieht, stellt das kein grösseres Problem für viele Leute dar.

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Die beliebtesten Kommentare
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stronghelga
06.04.2026 16:39registriert März 2021
Solche Massnahmen sind typisch für Staaten, die eine rigorose Informationskontrolle betreiben.

Russlandfreunde, wie SVP und insbesondere Roger Köppel wollen dies baldmöglichst auch für die Schweiz einführen und konsequent durchsetzen.

Habe mir deshalb bereits einen Futterautomaten besorgt.

(Ironie Off)
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Magnum
06.04.2026 16:58registriert Februar 2015
MAX ist also die russische Übersetzung von WeChat. Und der durchgeknallte Elon Musk will X zu einer App für alles nach dem Vorbild von WeChat machen. Im Hintergrund zieht Palantir-Chefe Peter Thiel die Fäden, der Mentor von Musk UND JD Vance. Noch Fragen?
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