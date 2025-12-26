meist klar-1°
DE | FR
burger
International
Frankreich

Messerattacke in Pariser Metro: Drei Frauen verletzt

The sign at a metro station lights up in the early evening in Paris, Thursday, April 17, 2025. (AP Photo/Thomas Padilla) Paris France
In der Metro in Paris gab es am Freitag zu einem Angriff auf drei Frauen. Bild: keystone

Messerattacke in Pariser Metro: Drei Frauen verletzt

In der Pariser U-Bahn hat ein Mann am Freitag drei Frauen mit einem Messer angegriffen und verletzt.
26.12.2025, 20:1926.12.2025, 20:39

In der Pariser Metro ist es am Freitag zu einer blutigen Tat gekommen. Wie die französische Tageszeitung «Le Parisien» berichtet, hat ein Mann im Zentrum der Hauptstadt drei Frauen mit einem Messer angegriffen und verletzt, zwei von ihnen an Rücken und Oberschenkeln. Eines der Opfer ist schwanger.

Der Verdächtige konnte kurz nach dem Vorfall in seiner Wohnung festgenommen werden. Über das Motiv des Angreifers herrscht bislang noch Unklarheit. Wie die «Le Parisien» unter Berufung auf eine Polizeiquelle schreibt, werde ein terroristischer Hintergrund aber ausgeschlossen. Es scheine sich um die Tat eines psychisch labilen Menschen oder zumindest um jemanden mit einer labilen psychischen Verfassung zu handeln. (phh) (aargauerzeitung.ch)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Trump sendet Weihnachtsgruss – und spricht über Epstein
Donald Trump spricht nicht gerne über Jeffrey Epstein. Doch nun hat sich ein Weihnachtsgruss fast ausschliesslich mit dem Sexualstraftäter befasst.
US-Präsident Donald Trump hat in einem Post auf seinem Netzwerk Truth Social allen Menschen frohe Weihnachten gewünscht, dabei aber fast nur über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geschrieben. So gelte der Weihnachtsgruss auch den «Dreckskerlen, die Jeffrey Epstein verehrten, ihm haufenweise Geld gaben, auf seine Insel reisten, seine Partys besuchten und ihn für den tollsten Kerl der Welt hielten», heisst es in dem Beitrag.
Zur Story