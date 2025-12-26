In der Metro in Paris gab es am Freitag zu einem Angriff auf drei Frauen. Bild: keystone

Messerattacke in Pariser Metro: Drei Frauen verletzt

In der Pariser U-Bahn hat ein Mann am Freitag drei Frauen mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Mehr «International»

In der Pariser Metro ist es am Freitag zu einer blutigen Tat gekommen. Wie die französische Tageszeitung «Le Parisien» berichtet, hat ein Mann im Zentrum der Hauptstadt drei Frauen mit einem Messer angegriffen und verletzt, zwei von ihnen an Rücken und Oberschenkeln. Eines der Opfer ist schwanger.

Der Verdächtige konnte kurz nach dem Vorfall in seiner Wohnung festgenommen werden. Über das Motiv des Angreifers herrscht bislang noch Unklarheit. Wie die «Le Parisien» unter Berufung auf eine Polizeiquelle schreibt, werde ein terroristischer Hintergrund aber ausgeschlossen. Es scheine sich um die Tat eines psychisch labilen Menschen oder zumindest um jemanden mit einer labilen psychischen Verfassung zu handeln. (phh) (aargauerzeitung.ch)