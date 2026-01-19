freundlich-2°
DE | FR
burger
Schweiz
Wallis

Crans-Montana: Videoüberwachung blieb Minuten vor Katastrophe stehen

Minuten bevor das Feuer im «Constellation» ausbrach, enden die Videoaufnahmen der Kameras

19.01.2026, 11:0319.01.2026, 11:03

In der Silvesternacht um 01:26 Uhr brach in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana ein Feuer aus. Beim Brand kamen 40 Menschen ums Leben, 116 wurden schwer verletzt.

Screenshot Überwachungskamera Le Constellation - Crans-Montana
Der obere Teil der Bar scheint Minuten vor dem Unglück fast leer gewesen zu sein.Bild: screenshot/tg3

Aus dem Lokal liegen Bilder der Videoüberwachungskameras vor. Diese zeigen das Nachtleben bis 01:23 Uhr. Bis drei Minuten vor dem Ausbruch des fatalen Brandes.

Doch wieso gibt es nach 1:23 Uhr keine Bilder mehr? Der Zeitung Bild liegen Ermittlungsakten vor. Laut diesen sagte Jacques Moretti am 1. Januar bei der Einvernahme: «Zu diesem Zeitpunkt hat sich das System aufgehängt. Ich kann es nicht mehr zurückset­zen.»

Was ist auf den Bildern der Überwachungskamera zu sehen?

Screenshot Überwachungskamera Le Constellation - Crans-Montana
Die Kamera 7 zeigte den unteren Stock und die Ecke mit dem DJ-Pult.Bild: screenshot/tg3

Moretti habe der Polizei Screenshots vorgelegt, die die letzten aufgezeichneten Minuten des Partylebens in der Bar zeigen, schreibt die «Bild». Elf verschiedene Einstellungen und Winkel zeigten die Bar.

Auf den Bildern von 1:23 Uhr scheint die Bar im unteren Stockwerk um einiges voller als im oberen. Hier wurde der Brand ausgelöst. Wunderkerzen entzündeten mutmasslich die Schaumstoff-Schalldämpfer, die an der Decke angebracht waren.

Screenshot Überwachungskamera Le Constellation - Crans-Montana
Eine Aufnahme des Notausgangs.Bild: screenshot/tg3

Eine weitere Aufnahme zeigt den Notausgang der Bar. Er scheint geöffnet, aber mit einem Möbelstück blockiert zu sein. An der Wand daneben hängt ein Feuerlöscher. Ob der Notausgang noch immer geöffnet war, als der Brand ausbrach, und ob der Feuerlöscher noch immer am selben Ort hing, ist nicht bekannt. Es gibt bis heute keinen Hinweis darauf, dass der Notausgang oder der Feuerlöscher genutzt wurden.

Jacques Moretti befindet sich zurzeit in Untersuchungshaft. Für das Betreiberpaar gilt die Unschuldsvermutung. (nib)

Mehr zu Crans-Montana:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana
1 / 11
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana

Am 9. Januar 2026 fand der nationale Gedenkanlass und Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Pyrotechniker testet das Feuerwerk von Crans-Montana
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Spion, Schmuggler, Verräter – der Bündner, der alle ausnahm
Anders als heute tobte im 17. und 18. Jahrhundert fast ständig ein Krieg direkt an den Grenzen der Alten Eidgenossenschaft. Diese Kriege waren mehr als eine Synthese der Krise – sie eröffneten Akteuren wie Thomas Massner einträgliche neue Geschäftsfelder.
Das Leben von Thomas Massner (1663–1712) war das Leben eines Kriegsprofiteurs. Er brachte es im Spanischen Erbfolgekrieg (1701–1714) zu grossem Reichtum und in die höchsten politischen Ämter. Doch Massners Karriere war kometenhaft: Sein Stern verglühte ebenso schnell, wie er aufgestiegen war.
Zur Story