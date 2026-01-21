Zwar wechselte der Bosnier erst im Sommer zur Fiorentina, kam aber nur wenig zum Einsatz. In Gelsenkirchen trifft Dzeko mit Trainer Miron Muslic und dem ehemaligen FCZ-Verteidiger Nikola Katic auf zwei Landsmänner. Dzeko ist Rekordtorschütze der bosnischen Nationalmannschaft und soll die bisher schwache Offensive der Schalker ins Rollen bringen. In 22 Partien erzielte der Leader der 2. Bundesliga nur 18 Treffer (riz)
Edin Dzeko 🇧🇦
Alter: 39 Jahre
Position: Stürmer
Marktwert: 1,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 2 Tore