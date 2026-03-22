meist klar
DE | FR
burger
International
Frankreich

Drei Senioren bei Kommunalwahl in Frankreich gestorben

Drei Senioren bei Kommunalwahl in Frankreich gestorben

22.03.2026, 19:4522.03.2026, 19:45
epa12841016 A woman casts her vote during the second round of the French municipal elections, in Nice, France, 22 March 2026. The municipal elections in France are held in two rounds on 15 and 22 Marc ...
In mehr als 1'500 französischen Gemeinden werden am Sonntag heute Lokalvertreter gewählt.Bild: keystone

Bei der Kommunalwahl in Frankreich sind französischen Medienberichten zufolge drei Senioren in oder bei Wahllokalen gestorben. Im ostfranzösischen Saint-Étienne erlitt ein mehr als 80 Jahre alter Beisitzer, der selbst auf einer der Wahllisten stand, einen Herzanfall, berichtete die Zeitung «Le Parisien» unter Berufung auf den Bürgermeister des Ortes. Auch in Annecy starb ein Mann im Wahllokal an Herzversagen, berichteten Medien. Dem Lokalsender France 3 zufolge war der Wähler 81 Jahre alt.

Im südfranzösischen Carcassonne brach bei einem Wahllokal Berichten zufolge eine 82 Jahre alte Frau zusammen. Trotz versuchter Wiederbelegung starb die Seniorin nach einem Herzversagen im Krankenwagen, schrieb die Zeitung «Le Monde».

In mehr als 1'500 französischen Gemeinden, darunter zahlreiche Grossstädte, werden heute Lokalvertreter gewählt. In den übrigen mehr als 33'000 zumeist kleineren Gemeinden stand bereits nach der ersten Wahlrunde am vergangenen Sonntag ein Sieger fest. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Kampf um Grossstädte: Frankreich vor wichtiger Wahl am Sonntag
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die Schweiz steht am häufigsten am Uno-Folter-Pranger – die Sonntagsnews
Die Titlis-Bahnen haben eine frühere Nachrüstungsempfehlung des Gondel-Herstellers Garaventa nicht umgesetzt und die Schweiz ist weltweit am häufigsten mit Folter-Beschwerden bei der Uno konfrontiert – die Sonntagsnews.
Die Schweiz ist laut einer Auswertung der «SonntagsZeitung» weltweit am häufigsten mit Folter-Beschwerden bei der Uno konfrontiert gewesen. Sie habe sich in den letzten Jahren 133 Mal vor dem Uno-Ausschuss gegen Folter verantworten müssen. Die meisten Klagen stammten von abgewiesenen Asylsuchenden, die ihre Ausschaffung verhindern wollten und Foltergefahr geltend machten. Laut dem Staatsrechtsprofessor Markus Schefer von der Uni Basel bedeute dies nicht, dass es in der Schweiz besonders viele Menschenrechtsverstösse gebe. Vielmehr zeige die hohe Zahl, dass das Rechtssystem hierzulande funktioniere. «Es lohnt sich hier, eine Beschwerde einzureichen, weil die Entscheide der Uno hier ernst genommen werden», sagte Schefer zur «SonntagsZeitung». Ein weiterer Grund für die vielen Beschwerden sei die hohe Dichte an NGOs und spezialisierten Anwälten in der Schweiz sowie, dass Uno-Menschenrechtsverfahren hier relativ gut bekannt seien.
Zur Story