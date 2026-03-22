Drei Senioren bei Kommunalwahl in Frankreich gestorben

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In mehr als 1'500 französischen Gemeinden werden am Sonntag heute Lokalvertreter gewählt. Bild: keystone

Bei der Kommunalwahl in Frankreich sind französischen Medienberichten zufolge drei Senioren in oder bei Wahllokalen gestorben. Im ostfranzösischen Saint-Étienne erlitt ein mehr als 80 Jahre alter Beisitzer, der selbst auf einer der Wahllisten stand, einen Herzanfall, berichtete die Zeitung «Le Parisien» unter Berufung auf den Bürgermeister des Ortes. Auch in Annecy starb ein Mann im Wahllokal an Herzversagen, berichteten Medien. Dem Lokalsender France 3 zufolge war der Wähler 81 Jahre alt.

Im südfranzösischen Carcassonne brach bei einem Wahllokal Berichten zufolge eine 82 Jahre alte Frau zusammen. Trotz versuchter Wiederbelegung starb die Seniorin nach einem Herzversagen im Krankenwagen, schrieb die Zeitung «Le Monde».

In mehr als 1'500 französischen Gemeinden, darunter zahlreiche Grossstädte, werden heute Lokalvertreter gewählt. In den übrigen mehr als 33'000 zumeist kleineren Gemeinden stand bereits nach der ersten Wahlrunde am vergangenen Sonntag ein Sieger fest. (sda/dpa)