Bei einem Messerangriff am Pariser Bahnhof Gare du Nord hat ein Mann am Mittwochmorgen mehrere Menschen verletzt.

Happy new Knaller! (Sorry, Sandro, wir müssen reden!)

Frankreichs Regierung will Renteneintrittsalter auf 64 anheben

Die französische Regierung will mit einer umstrittenen Reform das Renteneintrittsalter schrittweise um zwei Jahre auf 64 anheben. Wie Premierministerin Élisabeth Borne am Dienstagabend in Paris sagte, sollte die Altersgrenze jährlich um drei Monate hoch gehen und 2030 so 64 Jahre erreichen. Ausnahmen solle es etwa für Menschen mit Gesundheitsproblemen und frühem Start ins Berufsleben geben. Den Plan der Mitte-Regierung unter Staatschef Emmanuel Macron bezeichnete sie als Vorhaben des Gleichgewichts, der Gerechtigkeit und des sozialen Fortschritts.