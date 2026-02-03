freundlich
Alternative zur Super Bowl Halftime Show: Kid Rock ist Headliner

Kid Rock vs. Bad Bunny: Trump-Fans planen alternative Halbzeitshow zum Super Bowl

03.02.2026, 11:0903.02.2026, 11:09

Der Musiker Kid Rock soll auf der Gegenveranstaltung zur offiziellen Super-Bowl-Halbzeitshow mit Bad Bunny als Headliner auftreten. Dies kündigte Turning Point USA am Montag an, wie Politico berichtet.

epa11486235 Musician Kid Rock practices his performance ahead of the last day of the Republican National Convention (RNC) in the Fiserv Forum in Milwaukee, Wisconsin, USA, 18 July 2024. The convention ...
Kid Rock tritt bei der «All American Halftime Show» auf. Bild: EPA

Die Gegenveranstaltung, die «All American Halftime Show» genannt wird, wird als Feier von Glauben, Familie und Freiheit beworben und am Sonntagabend live über die Social-Media-Kanäle von Turning Point USA gestreamt. Die konservative US-amerikanische Organisation wurde von Charlie Kirk gegründet und wird seit dessen Ermordung von seiner Frau Erika Kirk geleitet.

epa12002047 US Singer Kid Rock (L), speaks to US President Donald Trump during an executive order signing in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 31 March 2025. The order directs ...
Kid Rock unterstützt schon seit Jahren Donald Trump.Bild: EPA BLOOMBERG / POOL

Kid Rock, ein langjähriger Unterstützer von US-Präsident Donald Trump, wird von den Country-Künstlern Brantley Gilbert, Lee Brice und Gabby Barrett begleitet. In einer Stellungnahme erklärte der Musiker:

«Wir sehen diese Show als David gegen Goliath.»
FILE - Benito Antonio Martinez Ocasio (aka Bad Bunny) attends the premiere of &quot;Caught Stealing&quot; at Regal Union Square on Tuesday, Aug. 26, 2025, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision ...
Bad Bunny ist Headliner bei der Super-Bowl-Halbzeitshow. Bild: AP Invision

Bad Bunny, der kürzlich bei den Grammy Awards 2026 in der Kategorie Album des Jahres gewann, hat sich offen gegen die Einwanderungspolitik der Trump-Regierung ausgesprochen und wurde von MAGA-Anhängern als «Trump-Hasser» bezeichnet. Aus Sorge vor möglichen ICE-Razzien, die Fans betreffen könnten, liess er die USA bei seiner aktuellen Welttournee aus. Ausserdem unterstützte er während der Präsidentschaftswahl 2024 die frühere Vizepräsidentin Kamala Harris. (fak)

Die beliebtesten Kommentare
avatar
Firefly
03.02.2026 11:12registriert April 2016
"wird als Feier von Glauben, Familie und Freiheit"

Tönt ja wie in Russland (oder bei der SVP)
799
Melden
Zum Kommentar
avatar
Händlmair
03.02.2026 11:26registriert Oktober 2017
„ Die Gegenveranstaltung, die «All American Halftime Show» genannt wird, wird als Feier von Glauben, Familie und Freiheit beworben“

Interessantes Verhältnis zur Freiheit haben all die Konservativen und Evangelikalen Trump Fans!
402
Melden
Zum Kommentar
avatar
Chuchichäschtli
03.02.2026 11:20registriert März 2022
Und zu guter Letzt wird im da auch noch der Trumpy verliehen, der alternative zum Grammy, auf den er ja niemals hoffen kann.
383
Melden
Zum Kommentar
58
