Kid Rock vs. Bad Bunny: Trump-Fans planen alternative Halbzeitshow zum Super Bowl
Der Musiker Kid Rock soll auf der Gegenveranstaltung zur offiziellen Super-Bowl-Halbzeitshow mit Bad Bunny als Headliner auftreten. Dies kündigte Turning Point USA am Montag an, wie Politico berichtet.
Die Gegenveranstaltung, die «All American Halftime Show» genannt wird, wird als Feier von Glauben, Familie und Freiheit beworben und am Sonntagabend live über die Social-Media-Kanäle von Turning Point USA gestreamt. Die konservative US-amerikanische Organisation wurde von Charlie Kirk gegründet und wird seit dessen Ermordung von seiner Frau Erika Kirk geleitet.
Kid Rock, ein langjähriger Unterstützer von US-Präsident Donald Trump, wird von den Country-Künstlern Brantley Gilbert, Lee Brice und Gabby Barrett begleitet. In einer Stellungnahme erklärte der Musiker:
Bad Bunny, der kürzlich bei den Grammy Awards 2026 in der Kategorie Album des Jahres gewann, hat sich offen gegen die Einwanderungspolitik der Trump-Regierung ausgesprochen und wurde von MAGA-Anhängern als «Trump-Hasser» bezeichnet. Aus Sorge vor möglichen ICE-Razzien, die Fans betreffen könnten, liess er die USA bei seiner aktuellen Welttournee aus. Ausserdem unterstützte er während der Präsidentschaftswahl 2024 die frühere Vizepräsidentin Kamala Harris. (fak)