Kid Rock vs. Bad Bunny: Trump-Fans planen alternative Halbzeitshow zum Super Bowl



Der Musiker Kid Rock soll auf der Gegenveranstaltung zur offiziellen Super-Bowl-Halbzeitshow mit Bad Bunny als Headliner auftreten. Dies kündigte Turning Point USA am Montag an, wie Politico berichtet.



Kid Rock tritt bei der «All American Halftime Show» auf. Bild: EPA

Die Gegenveranstaltung, die «All American Halftime Show» genannt wird, wird als Feier von Glauben, Familie und Freiheit beworben und am Sonntagabend live über die Social-Media-Kanäle von Turning Point USA gestreamt. Die konservative US-amerikanische Organisation wurde von Charlie Kirk gegründet und wird seit dessen Ermordung von seiner Frau Erika Kirk geleitet.



Kid Rock unterstützt schon seit Jahren Donald Trump. Bild: EPA BLOOMBERG / POOL

Kid Rock, ein langjähriger Unterstützer von US-Präsident Donald Trump, wird von den Country-Künstlern Brantley Gilbert, Lee Brice und Gabby Barrett begleitet. In einer Stellungnahme erklärte der Musiker:



«Wir sehen diese Show als David gegen Goliath.»

Bad Bunny ist Headliner bei der Super-Bowl-Halbzeitshow. Bild: AP Invision

Bad Bunny, der kürzlich bei den Grammy Awards 2026 in der Kategorie Album des Jahres gewann, hat sich offen gegen die Einwanderungspolitik der Trump-Regierung ausgesprochen und wurde von MAGA-Anhängern als «Trump-Hasser» bezeichnet. Aus Sorge vor möglichen ICE-Razzien, die Fans betreffen könnten, liess er die USA bei seiner aktuellen Welttournee aus. Ausserdem unterstützte er während der Präsidentschaftswahl 2024 die frühere Vizepräsidentin Kamala Harris. (fak)

