wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
International
Frankreich

Louvre-Mitarbeiter rufen zum Streik auf

Louvre-Mitarbeiter rufen zum Streik auf

08.12.2025, 14:33

Die Beschäftigten des Pariser Louvre-Museums haben für den 15. Dezember zu einem Streik aufgerufen. Sie protestieren gegen verschlechterte Arbeitsbedingungen und unzureichende Mittel, wie französische Medien berichten.

People wait for the opening of the Louvre museum, Thursday, Oct. 30, 2025 in Paris. (AP Photo/Emma Da Silva) France Louvre
Der Louvre ist seit Wochen immer wieder in den Schlagzeilen.Bild: keystone

Die Mitarbeiter fordern unter anderem neue Stellen, insbesondere im Empfangs- und Überwachungsbereich, «um die in der Vergangenheit weggefallenen Arbeitsplätze auszugleichen», sagte eine Gewerkschaftsvertreterin der Zeitung «Le Monde». «Die Teams im Empfang und in der Überwachung sind am Ende ihrer Kräfte, da es an ausreichend Personal fehlt.»

Vom Diebstahl bis zum Wasserrohrbruch

Die Streikankündigung folgt auf mehrere Zwischenfälle am weltberühmten Museum: Am 19. Oktober wurden Kronjuwelen im Wert von rund 82 Millionen Franken gestohlen. Mehrere Verdächtige wurden mittlerweile festgenommen, doch die Schmuckstücke fehlen weiterhin.

Im November musste eine veraltete Galerie wegen maroder Träger geschlossen werden. Erst am Wochenende wurde bekannt, dass durch ein Wasserleck 300 bis 400 Fachzeitschriften und Dokumente der Bibliothek für ägyptische Altertümer beschädigt wurden.

Die Kulturerbe-Werke in der Bibliothek seien unversehrt, bestätigte der Louvre. Die Dokumente sollen getrocknet, repariert und zurückgestellt werden. Ursache war ein veraltetes Hydrauliksystem, das ab September 2026 erneuert werden soll. (dab/sda/dpa)

Mehr zum Louvre:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Grenzkonflikt eskaliert erneut: Thailand fliegt Luftangriffe auf Kambodscha
Die Spannungen zwischen Thailand und Kambodscha scheinen erneut zu eskalieren: Nur zwei Monate nach einem Abkommen fliegen erneut Raketen.
Thailand hat eigenen Angaben zufolge entlang seiner Grenze zu Kambodscha Luftangriffe geflogen. Beide Seiten beschuldigten sich gegenseitig, am Montagmorgen Angriffe entlang ihrer Grenze gestartet zu haben. Dies nach wochenlangen schwelenden Spannungen und der vorherigen Aussetzung des Waffenstillstandsabkommens durch Thailand.
Zur Story