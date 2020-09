International

Frankreich

Verdächtiger gesteht Messerattacke von Paris



Bild: keystone

Verdächtiger gesteht Messerattacke von Paris

Der Hauptverdächtige hat Berichten zufolge die Messerattacke von Paris gestanden. Der 18-Jährige habe dabei auch die von dem Satiremagazin «Charlie Hebdo» veröffentlichten Mohammed-Karikaturen erwähnt, berichteten französische Medien am Samstag übereinstimmend. Bei der Attacke in der Nähe der ehemaligen Redaktionsräume von «Charlie Hebdo» waren am Freitagmittag in Paris zwei Menschen verletzt worden.

In Paris läuft seit Anfang Dezember der Prozess gegen mutmassliche Helfer der Terrorserie im Januar 2015. Damals wurden über mehrere Tage insgesamt 17 Menschen getötet – alles begann mit einer mörderischen Attacke auf die Redaktion von «Charlie Hebdo». Diese ist danach an einen geheimen Ort umgezogen. (viw/sda/dpa)

