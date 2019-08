International

Lyon: 19-jähriger Mann stirbt nach Attacke mit Messer und Grillspiess



Lyon: 19-Jähriger bei Attacke mit Grillspiess getötet ++ 7 Menschen verletzt

Zwei Männer haben in Frankreich mehrere Menschen attackiert und einen von ihnen (19) getötet. Bei der Attacke mit einen Messer und einem Grillspiess wurden sechs weitere Menschen verletzt, wie die zuständige Präfektur in Lyon am Samstag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich in Villeurbanne bei Lyon. Einer der Angreifer wurde festgenommen, nach dem zweiten wird gefahndet. Rund fünfzig Rettungskräfte waren im Einsatz. (sda/afp)

