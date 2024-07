Gegenwind für Maduro: Tausende bei Oppositions-Wahlkampf in Venezuela

Polizisten filmten bei der Wahlkampfveranstaltung am Samstag Teilnehmende und Journalistinnen und Journalisten. Nach Angaben der Opposition wurden in den vergangenen Wochen 46 Menschen im Zusammenhang mit dem Wahlkampf festgenommen, darunter neben Oppositionsaktivisten auch Menschen, die den Wahlkämpfern lediglich Hotelzimmer vermietet oder Restaurantessen verkauft hatten. (sda/afp)

In Venezuela wird am 28. Juli ein neuer Präsident gewählt. Der umstrittene linksnationalistische Präsident Nicolás Maduro, der seit elf Jahren im Amt ist, strebt eine dritte Amtszeit an. Seine Hauptkonkurrentin Machado wurde von der Kandidatur ausgeschlossen.

Die Menschen versammelten sich am Samstag in Barinas, der Heimatstadt des verstorbenen früheren linksnationalistischen Präsidenten Hugo Chavez.

Drei Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Venezuela haben tausende Menschen an einer Wahlkampfveranstaltung der Opposition teilgenommen.

