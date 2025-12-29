Wolodymyr Selenskyj braucht im Umgang mit Donald Trump eine Menge Selbstbeherrschung. Bild: keystone

Trump irritiert mit Ukraine-Aussagen – Selenskyj verzieht neben ihm das Gesicht

Der US-Präsident hat bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Wolodymyr Selenskyj nebst positiven Worten für die gemeinsamen Gespräche auch mit einer aus ukrainischer Sicht zynischen Aussage für Aufsehen gesorgt. Selenskyjs Reaktion darauf geht jetzt viral.

Nach dem weitgehend ergebnislosen, aber von beiden Seiten als positiv beschriebenen Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida geht ein Video-Clip viral.

Dieser zeigt Selenskyjs Reaktion auf eine Aussage des US-Präsidenten bei der gemeinsamen Pressekonferenz in Trumps Privatclub Mar-a-Lago nach den Gesprächen. Der ukrainische Präsident reagiert angesichts der Worte, die da gerade den Weg in sein Ohr fanden, zunächst ungläubig und neigt den Kopf zur Seite. Dann zieht er die Augenbraue hoch und lächelt etwas gezwungen.

Die Szene: (Mit Ton schauen.) Video: watson/X

Der Hintergrund der Szene: Vor dem bilateralen Treffen hatte Trump erneut mit Russlands Machthaber Wladimir Putin telefoniert. Gefragt nach den Inhalten des Gesprächs sagte Trump, dem viele Kritiker seine Russlandnähe vorhalten, dann bei der Medienkonferenz:

«Russland wünscht sich, dass die Ukraine erfolgreich ist.»

Trump räumte ein: «Es klingt ein bisschen merkwürdig.» Diese Einschätzung nahm Selenskyj sichtlich verwundert und mindestens zum Schein amüsiert auf. Russland hatte das Nachbarland im Februar 2022 überfallen und attackiert weiter regelmässig auch zivile Einrichtungen sowie die für die Bevölkerung besonders im Winter essenzielle Energieversorgung – zuletzt an Weihnachten.

Für seine Reaktion erhält Selenskyj auf Social Media Respektbekundungen. Der russische Regierungskritiker und frühere Schachweltmeister Garry Kasparow, schrieb beispielsweise auf X:

«Wir sind alle Selenskyj. Aber niemand auf Erden hat seine Selbstkontrolle.»

Auf dem X-Konto des Magazins «Business Ukraine» hiess es: «Selenskyj verdient einen Preis allein dafür, dass er sich an diesem Punkt der Pressekonferenz beherrscht.» Andere Nutzer in sozialen Medien äusserten sich ähnlich und zeigten sich beeindruckt von Selenskyjs Selbstbeherrschung ob Trumps Aussage.

Ende Februar 2025 kam es im Weissen Haus zu einem Eklat mit einem verbalen Schlagabtausch, nachdem Trump Selenskyj mit russlandfreundlichen Aussagen in Rage brachte. Dem ukrainischen Präsidenten kam zwar Verständnis für seinen emotionalen Ausbruch zuteil – doch Kritiker monierten, dass Selenskyj fehlende Selbstbeherrschung gezeigt habe und damit die Berücksichtigung von ukrainischen Anliegen in den Verhandlungen mit den Amerikanern erschwere.

(sda/dpa/con)