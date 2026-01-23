Video: watson/lucas zollinger

Heute zeigt Kim Jong Un, wie man sich in einem Badehaus ganz natürlich verhält

Lucas Zollinger Folge mir

Mehr «Videos»

Donald Trump ist in den Medien aktuell omnipräsent. Deshalb sind wir umso froher, wenn zwischendurch auch wieder einmal jemand anderes für Schlagzeilen sorgt. Heute haben wir im Angebot: Kim Jong Un.

Der nordkoreanische Diktator hat kürzlich eine grosse Bade- und Ferienanlage eingeweiht. Das Koreanische Zentralfernsehen KCTV hat den Anlass begleitet. Das daraus entstandene Propagandavideo wurde dann am Mittwoch im ganzen Land ausgestrahlt. Wir wollen euch das Material nicht vorenthalten:

Video: watson/lucas zollinger

Das wiedereröffnete «Onpo Worker's Resort» befindet sich in der nördlichsten Provinz Hamgyŏng-pukto und ist die grösste heisse Quelle des Landes.

Kim Jong Un hatte schon 2018 angekündigt, es renovieren zu wollen, weil es in einem «miserablen Zustand» gewesen sei. Zu beklagen waren damals «mangelhaften Verwaltung und unhygienischen Zustände». Dies gehört nun aber alles der Vergangenheit. Bei der Zeremonie lobte der 42-Jährige die Anlage als «wunderbares Urlaubsdomizil für das Volk».

Gezielte Propaganda

Der Machthaber gab sich bei der prunkvollen und choreografierten Einweihungsfeier volksnah. Er begutachtete die Anlage und testete die Einrichtungen. In einem Umkleidebereich prüfte er fachmännisch einen Wasserhahn.

Kim Jong Un: Bademeister UND Klempner. Bild: kctv

Andernorts hielt er seine Hand in ein Wasserbecken – und roch dann daran. Nicht zuletzt gesellte er sich dann noch vollbekleidet zu einigen badenden Gästen. Bei manchen Becken hält er die Hand ins Wasser – um danach daran zu riechen.

Wie riecht's? Bild: kctv

Der Zeitpunkt dieser Einweihung dürfte nicht zufällig gewählt sein. Kurz vor dem erwarteten Parteikongress im kommenden Monat will Kim Jong Un wohl eine Erfolgsgeschichte präsentieren. Mit dem Prestigeprojekt will er den Wohlstand seines Landes zeigen.

Kim Jong Un weiss sich vor seinem Volk zu inszenieren. Bild: KCNA

Es gibt derweil jedoch kaum unabhängige Informationen dazu, wie es der nordkoreanischen Bevölkerung wirklich geht. Die Familie des Diktators hat das Land vor 78 Jahren gegründet und regiert es seither mit eiserner Hand.

Mehr aus Nordkorea: Analyse Stapellaufpanne in Nordkorea – eine Blamage für Kim Jong Un

Weitere Videos aus Nordkorea:

So sieht das neue Ferienresort von Nordkorea aus

Video: watson/lucas zollinger

Symbolische Verschärfung in Korea – Nordkorea sprengt Strassen an der Grenze

Video: watson/lucas zollinger

Reiseziel Nordkorea – eine Fahrt ins Ungewisse