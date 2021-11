Britischer F-35-Kampfjet bei Routineflug über Mittelmeer abgestürzt

F-35-Maschinen wurden auch im Nahen Osten gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) eingesetzt. Der teuerste Kampfjet der Welt kostet mit Ausrüstung geschätzt rund 100 Millionen Pfund (125 Mio. Franken). (sda/dpa)

Er sei sicher zum Flugzeugträger «HMS Queen Elizabeth» gebracht worden, teilte ein Sprecher des Ministeriums am Nachmittag mit. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine Details. Die Ermittlungen hätten begonnen, hiess es.

Ein britischer Kampfjet des hochmodernen Typs F-35B ist nach Angaben des Londoner Verteidigungsministeriums während eines Routineflugs über dem Mittelmeer abgestürzt. Der Pilot habe sich während des Vorfalls am Mittwochvormittag rechtzeitig per Schleudersitz retten können.

Bild: EPA/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Ein undatiertes Foto zweier F-35B der britischen Luftwaffe. Bild: EPA/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

