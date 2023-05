Katy Perry amüsiert Fans mit einem Moment bei der Krönung

An der Krönungszeremonie für König Charles III. nahmen auch jede Menge Stars teil. Vor allem Katy Perry sorgte dabei für Lacher im Netz.

Charles III. ist jetzt ganz offiziell König. Der 74-Jährige wurde am Samstag in London gekrönt. Millionen von Menschen sahen dabei zu, wie der Sohn der verstorbenen Königin Elizabeth II. in einer zweistündigen Zeremonie zum König ernannt wurde.

Auch vor Ort versammelten sich etliche Menschen, um dieses Ereignis hautnah mitzuerleben. In der Westminster Abbey selbst nahmen rund 2'300 Menschen Platz, darunter die Mitglieder der britischen Königsfamilie, aber auch Royals aus anderen Ländern wie Schweden, Norwegen und Dänemark.

Fürst Albert II. kam mit seiner Frau Charlène, der schwedische König Carl XVI. Gustaf wurde von seiner Tochter, Kronprinzessin Victoria, begleitet. Auch Mary und Frederik von Dänemark nahmen an der Zeremonie teil.

Fast gestolpert: Katy Perry an der Krönung. Bild: keystone

Doch nicht nur Mitglieder der einzelnen Königshäuser waren anwesend, auch bekannte Gesichter aus der Showbranche. Bereits anderthalb Stunden vor dem Start der Krönungszeremonie erschien Popsängerin Katy Perry in der Kirche.

Die 38-Jährige kam in einem kurzärmeligen rosafarbenen Kostüm mit farblich passenden Handschuhen und einem auffälligen grossen Hut. Dazu kombinierte sie eine lila Ansteckblume und eine prunkvolle Perlenkette.

Auf Twitter macht aktuell ein Video die Runde, das Katy Perry verwirrt und auf der Suche nach ihrem Sitzplatz in der Westminster Abbey zeigt. «Wart ihr jemals so verloren?», fragte zum Beispiel ein User. Sie selbst twitterte kurz nach der Krönung: «Keine Sorge, ich habe meinen Platz gefunden.»

Auch Musiker Lionel Richie war bei der Zeremonie für König Charles III. und Königin Camilla anwesend. Der 73-Jährige wird am Sonntag gemeinsam mit Katy Perry bei dem Krönungskonzert auftreten.

In unserer Fotoshow sehen Sie, welche weiteren Stars an der Krönung teilgenommen haben. So wurden auch Sir Andrew Lloyd Webber, Stephen Fry, Nick Cave und Schauspielerin Emma Thompson gesehen.

