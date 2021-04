Molotowcocktails, Steine und Wasserwerfer: Krawalle in Nordirland eskalieren weiter

Journalistin (29) twitterte von Krawallen in Nordirland – Stunden später ist sie tot

In der nordirischen Londonderry (auch Derry genannt) ist es in der Nacht auf Freitag zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Dabei wurde eine junge Frau erschossen. Bei der der 29-Jährigen handelt es sich um die investigative Journalistin Lyra McKee, wie am Freitag bekannt geworden ist. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen.

Die Geschehnisse in der Wohnsiedlung Creggan am Rande Londonderrys werden als «terroristischer Vorfall» behandelt, wie die Polizei in den frühen …