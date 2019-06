International

Holland

17-jährige Noa Pothoven nimmt nach Misshandlung Sterbehilfe in Anspruch



17-Jährige entscheidet sich nach Vergewaltigung und Misshandlung für passive Sterbehilfe

Die Niederländerin Noa Pothoven war als Jugendliche mehrmals sexuell misshandelt worden. Nach mehrjährigem Kampf gegen die daraus resultierenden psychischen Probleme, starb die 17-Jährige am Sonntag durch passive Sterbehilfe.

Auf Instagram kündigte sie in einem inzwischen gelöschten Post an, dass sie aufgehört habe, zu essen und zu trinken. Nach vielen Gesprächen und Bewertungen hätten die Eltern und Experten entschieden, sie nicht zur Ernährung zu zwingen, sondern sterben zu lassen. Bereits vor einem Jahr soll die 17-Jährige bei einer Klinik um aktive Sterbehilfe gebeten haben, diese wurde aber abgelehnt, da sie noch zu jung sei.

In den Niederlanden ist aktive Sterbehilfe seit 2001 erlaubt – in Spezialfällen selbst für Minderjährige. Das Einverständnis der Eltern ist dafür nicht erforderlich, allerdings müssen zwei Ärzte unabhängig voneinander ein unerträgliches Leiden feststellen, ohne, dass eine Aussicht auf Besserung besteht.

Trauma nie überwunden

Noa Pothoven ging seit einigen Jahren offen mit ihrer Vergangenheit um. In ihrer Biografie «Winnen of Leren» («Gewinnen oder Lernen») berichtet sie, wie sie mit elf und zwölf Jahren erstmals sexuell misshandelt und mit 14 Jahren zweimal vergewaltigt wurde.

In ihrem Buch schildert sie auch, dass sie seither jeden Tag in Angst und Scham lebe und immer auf der Hut sei. Noch immer habe sie das Gefühl, ihr Körper fühle sich schmutzig an. Pothovens Erlebnisse äusserten sich in posttraumatischen Störungen, Depressionen und Magersucht. Auch habe sie sich geritzt, um ein Ventil für ihren Schmerz zu finden.

Vor ihrem Tod veröffentlichte Pothoven noch eine letzte Nachricht, in welcher sie mitteilte, dass ihre Entscheidung ein längerer Prozess gewesen sei und nicht aus einem Impuls heraus geschah. Ihre letzten Tage soll die 17-Jährige zu Hause in einem Krankenbett verbracht haben, um sich von ihrer Familie und Liebsten verabschieden zu können. (pls)

Korrektur: In einer früheren Version dieses Artikels wurde fälschlicherweise behauptet, Noa Pothoven hätte aktive Sterbehilfe in Anspruch genommen. Dies wurde nun korrigiert.

Was ist der Unterschied zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe? Die direkte, aktive Sterbehilfe ist ein absichtliches Herbeiführen des Todes zur Verkürzung eines Leidens. Ein Arzt oder eine Drittperson verabreicht dem Patienten/der Patientin dabei absichtlich eine Spritze, die direkt zum Tod führt. In der Schweiz ist diese Form der Sterbehilfe strafbar.



Bei der passiven Sterbehilfe wird auf die Aufnahme von Medikamenten oder den Weiterbetrieb von Geräten, die zur Lebenserhaltung dienen, verzichtet. Der früher eintretende Tod wird dabei in Kauf genommen. In der Schweiz ist die passive Sterbehilfe nicht eindeutig geregelt, gilt aber als erlaubt.



