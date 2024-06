Indiens Premier Modi für dritte Amtszeit vereidigt

Narendra Modi am Freitag in Neu-Delhi.

Narendra Modi ist zum dritten Mal in Folge als Premierminister Indiens vereidigt worden. Der seit 2014 regierende Hindu-Nationalist legte am Sonntagabend (Ortszeit) vor dem Amtssitz von Präsidentin Draupadi Murmu in der Hauptstadt Neu-Delhi den Amtseid für weitere fünf Jahre ab. Im Anschluss wurden auch Mitglieder seines neuen Kabinetts vereidigt. Modi ist nach Jawaharlal Nehru erst der zweite Premier des Landes mit einer dritten Amtszeit.

Vermisster BBC-Moderator Michael Mosley tot aufgefunden

Am Mittwoch wurde der bekannte britische TV-Moderator Michael Mosley in Griechenland als vermisst gemeldet. Nun herrscht traurige Gewissheit: Der 67-Jährige ist tot. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, wurde Mosleys Leiche unweit einer felsigen Küste auf der Insel Symi entdeckt. Der Körper wurde von einem Team des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ERT entdeckt, welches in der Nähe filmte. Laut der Polizei ist Mosley schon seit mehreren Tagen tot.