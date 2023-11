Tunneleinsturz in Indien: Arbeiter werden über Rohre mit Sauerstoff und Nahrung versorgt

Das Bangen um 41 Arbeiter in einem teilweise eingestürzten Autobahntunnel in Indien nimmt zu. Derzeit würden Rettungsteams versuchen, die seit mehr als einer Woche festsitzenden Männer mit Bohrungen von drei Seiten aus zu befreien, berichteten indische Medien am Montag.

Warum das System in «Harry Potter» korrupt ist – in 5 Punkten

Badran greift in der Wohn-«Arena» Bühler an: «Ein Aufruf zu illegalem Verhalten!»

Wie die Grünliberale Moser an SVP-Mann Rutz vorbeizog – und was das mit Blocher zu tun hat

Roter Halbmond und UN: 31 Frühchen aus Schifa-Krankenhaus evakuiert

31 Frühchen sind am Sonntag aus dem umkämpften Schifa-Krankenhaus in Gaza evakuiert worden. Der Rettungsdienst Roter Halbmond teilte mit, sie seien in Krankenwagen in den Süden des Gazastreifens gebracht worden. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kamen die Babys dort auf die Intensivstation der Entbindungsklinik des emiratischen Al-Hilal-Krankenhauses. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zeigte auf der Plattform X, vormals Twitter, einen UN-Mitarbeiter mit kugelsicherer Weste und Helm, der ein winziges Baby hochhebt.