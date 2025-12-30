Parsennbahn in Davos steht still – Fussgänger per Helikopter evakuiert

In Davos ist am Dienstagnachmittag die Standseilbahn, die ins Skigebiet Parsenn führt, stehen geblieben. Dies berichtet «20 Minuten».

Die Standseilbahn im Davoser Skigebiet steht still. Bild: davosklostersmountains.ch

Augenzeugen berichten gegenüber dem Newsportal, dass Skifahrer mit dem Helikopter vom Berg nach Davos heruntergebracht werden.

Die Bergbahnen Davos Klosters bestätigten auf Anfrage von 20minuten, dass im Verlauf des Dienstagnachmittags bei der ersten Sektion der Parsennbahn ein technischer Defekt aufgetreten sei. Die wenigen Fussgänger, welce sich um Raum Weisslfluhjoch befunden hätten, seien kurzfristig per Helikopter ins Tal geführt worden.

Skifahrer konnten jedoch weiterhin ganz normal über die drei geöffneten Talabfahrten nach Davos und Klosters gelangen, heisst es weiter. Für Fussgänger stand Richtung Klosters zudem die Luftseilbahn Gotschna zur Verfügung.

(nib/cpf)