freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Graubünden

Parsennbahn in Davos ist stehengebliebem

Parsennbahn in Davos steht still – Fussgänger per Helikopter evakuiert

30.12.2025, 15:4030.12.2025, 16:00

In Davos ist am Dienstagnachmittag die Standseilbahn, die ins Skigebiet Parsenn führt, stehen geblieben. Dies berichtet «20 Minuten».

Parsennbahn https://www.davosklostersmountains.ch/de/mountains/aktuelles/news-blog/Standseilbahn-Parsenn-Die-Arbeit-an-den-Gleisen_bba_543364
Die Standseilbahn im Davoser Skigebiet steht still.Bild: davosklostersmountains.ch

Augenzeugen berichten gegenüber dem Newsportal, dass Skifahrer mit dem Helikopter vom Berg nach Davos heruntergebracht werden.

Die Bergbahnen Davos Klosters bestätigten auf Anfrage von 20minuten, dass im Verlauf des Dienstagnachmittags bei der ersten Sektion der Parsennbahn ein technischer Defekt aufgetreten sei. Die wenigen Fussgänger, welce sich um Raum Weisslfluhjoch befunden hätten, seien kurzfristig per Helikopter ins Tal geführt worden.

Skifahrer konnten jedoch weiterhin ganz normal über die drei geöffneten Talabfahrten nach Davos und Klosters gelangen, heisst es weiter. Für Fussgänger stand Richtung Klosters zudem die Luftseilbahn Gotschna zur Verfügung.

(nib/cpf)

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die meisten Siege im Ski-Weltcup
    1 / 29
    Die meisten Siege im Ski-Weltcup

    Seit 1967 werden Skirennen im Rahmen des Weltcups ausgetragen. Diesen Fahrerinnen und Fahrern gelangen mindestens 30 Siege.
    quelle: keystone / gian ehrenzeller
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Skifahren bei wenig Schnee – Das sagen die Gäste
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Er wird als intransparentester Nationalrat gebrandmarkt – dann schlägt er zurück
    Die Organisation Lobbywatch bietet ungewohnte Einblicke in das Milizwesen der Schweizer Politik.
    Es ist eine unrühmliche Liste und Peter Schilliger findet sich darauf häufig auf den vordersten Plätzen. Der Luzerner Nationalrat gilt als einer der intransparentesten Politiker der Schweiz – zumindest wenn man den Recherchen der Non-Profit-Organisation Lobbywatch Glauben schenkt. Diese veröffentlicht jedes Jahr eine Studie zu den Nebeneinkünften der Schweizer Bundesparlamentarier und -parlamentarierinnen.
    Zur Story