Touristin bei Bergtour an indonesischem Vulkan tödlich verunglückt

Wegen der schlechten Witterungsverhältnisse verzögerten sich die Rettungsarbeiten, wie die indonesische Zeitung «Jakarta Globe» berichtete. Am Montag ortete eine Drohne die junge Frau, die etwa 500 Meter unterhalb des Weges regungslos am Berghang lag. Als die Rettungsarbeiten am Dienstag wieder aufgenommen wurden, befand sie sich bereits 600 Meter unterhalb des Pfades.

Die Brasilianerin war am Samstag bei einer Wanderung am 3'726 Meter hohen Rinjani vom Weg abgekommen und den Hang hinabgestürzt. Sie sei etwas hinter der Gruppe zurückgeblieben, sagte der Bergführer der brasilianischen Zeitung «O Globo». Nach 15 bis 30 Minuten sei er den Weg zurückgegangen, um sie zu suchen. Er habe dann etwa 150 Meter unterhalb des Weges ein Licht gesehen und die Stimme der Frau gehört.

Die USA treten in den Krieg ein – das Wichtigste in 7 Punkten

Ein wutentbrannter Trump massregelt Netanyahu und erreicht vorerst eine Feuerpause

Der in der Nacht vereinbarte Frieden im Nahen Osten war den ganzen Tag über Dienstag brüchig. Nachdem beide Seiten schon wieder zu den Waffen griffen, sprach der US-Präsident ein Machtwort – mit Erfolg.

Es war ein ständiges hin und her: Unabhängige Medien wie die «New York Times» und die «Washington Post» versuchten in der Nacht auf Dienstag händeringend zu verifizieren, ob der von US-Präsident Donald Trump verkündete Waffenstillstand zwischen dem Iran und Israel tatsächlich kommt. Die Raketen flogen währenddessen in beide Richtungen weiter. Bis am Dienstagmorgen dann das iranische Staatsfernsehen sowie die israelische Regierung eine Vereinbarung endlich bestätigten.