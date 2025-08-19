Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!

Bild: instagram/watson
Fail-Dienstag
Genau, was du jetzt brauchst. In 26 Bildern und GIFs.
19.08.2025, 05:1319.08.2025, 05:13
Deine Ferien sind vorbei? Zum Glück sind Fails niemals vorbei! Oder hattest du gar nie Ferien? Fails gibt es immer!
Du verstehst, worauf wir hinauswollen, oder? Fails sind das Beste, deswegen feiern wir dieses Feste!
[Schickt diese Sigrist unverzüglich in den Urlaub, das ist ja kaum auszuhalten.]
Genug der ollen Reime – legen wir los!
Beginnen wir mit: Ferien-Erinnerungen.
Da wir uns ziemlich sicher sind, dass es dem Hündchen gut geht und es keine Absicht war, darfst du jetzt auch ein bisschen lachen.
Der vermutlich lustigste und herzigste Fail der letzten Woche:
Wir lachen nicht über verwirrte Kinder.
Wenn du klaustrophobisch bist, lieber nicht anschauen.
Wobei es ihm sicher gut geht, irgendjemand wird ihn schon herausgeholt haben. Möglicherweise.
Okay, keine Mimosas mehr zum Geburtstags-Brunch!
Oh, 1 Trick!
Dinge, die nur an einem Dienstag passieren können: ACHTUNG, ...
... Kopf.
Okay, er hier ist aber auch nicht schlecht:
(Dramatische) Katze der Woche:
Das traurigste GIF der Woche.
Oder allerdings, wie Homer Simpson sagen würde: Es ist noch gut, man kann es noch essen.
Des einen Fail ist des anderen Win:
Hier kommen wieder ein paar Bilder ...
Huch, ein spannendes Piktogramm!
Der Fail bist du, wenn du das Bild nicht verstehst.
Na?
Bild: instagram
Leute, die süchtig sind nach Kaffee, sind aber auch immer so wahnsinnig dramatisch.
Passend dazu: 44 Menschen, die nicht parkieren können
Unten gehts weiter mit den Fails ...
1 / 46
44 Menschen, die nicht parkieren können
quelle: imgur
Sorry für Vandalismus, aber irgendjemand MUSSTE wohl einfach.
Halt mit Schreibfehler.
Altes neues Lebensmotto:
Tu einfach nichts, es ist eh unmöglich
Oder hier, für uns alle:
¯\_(ツ)_/¯
Es gibt bestimmt einen Grund dafür.
Tattoo der Woche: Vorstellung vs.
.... 🥁🥁🥁 ...
... Realität:
Das erinnert uns glatt an diese Tattoo-Perle hier:
Ich weiss nicht, was man dir erzählt hat, was da steht, aber dieses Tattoo bedeutet «Picknick-Tisch».
Hier kann man gleich zwei Fails sehen, wenn man will.
(«Diet Mojito»? Geht's noch?!)
Auch hier verzichten wir gerne auf eine Übersetzung. Aus Gründen. :-)
So, nun aber genug der Schmuddeligkeiten!
Drink für zwischendurch, gefällig?
Alt, aber süss und böse zugleich:
Uuuuund ... (wer freut sich schon wieder auf den Schnee?)
... tschüss!
Bonus-Win
Bei den Dingen, die man liebt, hat man wohl die krasseste Reaktion
Der Fail-Dienstag könnte noch ewig so weitergehen – wenn du deine Ausbeute in die Kommentare postest! Lasst uns das tun, machen wir den Fail-Dienstag UNENDLICH!
<3
Aber natürlich wollen wir alle vorher noch einmal ins Archiv schauen:
- Es ist angerichtet! 24 Fails für lustigere Laune am Dienstag
- Mit diesen 24 Fails hast du heute immerhin ETWAS zu lachen
- Heute kommt Lohn – juhu! Fails, Fails, Fails, Geld, Geld, Geld!
- Hey, ho, let's go! 25 Fails für mehr Fergnügen am Dienstag
- 28 Fails für mehr Sommer in unseren Herzen
- AUFWACHEN – die lustigsten Fails der Woche sind da!
- Weil wir ohne sie den Dienstag (fast) nicht mehr überstehen: Fails, Fails, Fails!
- Brauchst du was zu lachen? Wir alle, wir alle! Hier also: Die lustigsten Fails der Woche
48 Menschen, die Anweisungen zu wörtlich nehmen
1 / 50
48 Menschen, die Anweisungen zu wörtlich nehmen
Dieser Mann, der weiss, dass man Strassenschilder befolgen mussbild: boredcircuits / via reddit
Trump torkelt über den Roten Teppich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Ein neues Kapitel: Granit Xhaka verlässt Bayer Leverkusen nach nur zwei Jahren und wechselt zurück nach England. Bei Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland hat der Schweizer Nati-Captain einen Vertrag bis 2028 unterschrieben
. Statt in der Champions League zu spielen, kämpft der 32-Jährige neu in England um den Klassenerhalt.