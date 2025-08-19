Bild: instagram/watson

Fail-Dienstag

Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!

Genau, was du jetzt brauchst. In 26 Bildern und GIFs.

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Deine Ferien sind vorbei? Zum Glück sind Fails niemals vorbei! Oder hattest du gar nie Ferien? Fails gibt es immer!

Du verstehst, worauf wir hinauswollen, oder? Fails sind das Beste, deswegen feiern wir dieses Feste!

[Schickt diese Sigrist unverzüglich in den Urlaub, das ist ja kaum auszuhalten.]

Genug der ollen Reime – legen wir los!

Beginnen wir mit: Ferien-Erinnerungen.

Da wir uns ziemlich sicher sind, dass es dem Hündchen gut geht und es keine Absicht war, darfst du jetzt auch ein bisschen lachen.

Der vermutlich lustigste und herzigste Fail der letzten Woche:

Wir lachen nicht über verwirrte Kinder.

Wenn du klaustrophobisch bist, lieber nicht anschauen.

Wobei es ihm sicher gut geht, irgendjemand wird ihn schon herausgeholt haben. Möglicherweise.

Okay, keine Mimosas mehr zum Geburtstags-Brunch!

Oh, 1 Trick!

Dinge, die nur an einem Dienstag passieren können: ACHTUNG, ...

... Kopf.

Okay, er hier ist aber auch nicht schlecht:

(Dramatische) Katze der Woche:

Das traurigste GIF der Woche.

Oder allerdings, wie Homer Simpson sagen würde: Es ist noch gut, man kann es noch essen.

Des einen Fail ist des anderen Win:

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Huch, ein spannendes Piktogramm!

Der Fail bist du, wenn du das Bild nicht verstehst.

Na?

Bild: instagram

Leute, die süchtig sind nach Kaffee, sind aber auch immer so wahnsinnig dramatisch.

Passend dazu: 44 Menschen, die nicht parkieren können

Unten gehts weiter mit den Fails ...

1 / 46 44 Menschen, die nicht parkieren können quelle: imgur

Sorry für Vandalismus, aber irgendjemand MUSSTE wohl einfach.

Halt mit Schreibfehler.

Altes neues Lebensmotto:

Tu einfach nichts, es ist eh unmöglich

Oder hier, für uns alle:

¯\_(ツ)_/¯

Es gibt bestimmt einen Grund dafür.

Tattoo der Woche: Vorstellung vs.

.... 🥁🥁🥁 ...

... Realität:

Das erinnert uns glatt an diese Tattoo-Perle hier:

Ich weiss nicht, was man dir erzählt hat, was da steht, aber dieses Tattoo bedeutet «Picknick-Tisch».

Hier kann man gleich zwei Fails sehen, wenn man will.

(«Diet Mojito»? Geht's noch?!)

Auch hier verzichten wir gerne auf eine Übersetzung. Aus Gründen. :-)

So, nun aber genug der Schmuddeligkeiten!

Drink für zwischendurch, gefällig?

Alt, aber süss und böse zugleich:

Uuuuund ... (wer freut sich schon wieder auf den Schnee?)

... tschüss!

Bonus-Win

Bei den Dingen, die man liebt, hat man wohl die krasseste Reaktion

Der Fail-Dienstag könnte noch ewig so weitergehen – wenn du deine Ausbeute in die Kommentare postest! Lasst uns das tun, machen wir den Fail-Dienstag UNENDLICH! <3

Aber natürlich wollen wir alle vorher noch einmal ins Archiv schauen: