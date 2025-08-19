freundlich14°
DE | FR
burger
Spass
Fail-Dienstag

Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!

Die lustigsten Fails der Woche gibt es nur im Fail-Dienstag
Bild: instagram/watson
Fail-Dienstag

Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!

Genau, was du jetzt brauchst. In 26 Bildern und GIFs.
19.08.2025, 05:1319.08.2025, 05:13
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist
Mehr «Spass»

Deine Ferien sind vorbei? Zum Glück sind Fails niemals vorbei! Oder hattest du gar nie Ferien? Fails gibt es immer!

Du verstehst, worauf wir hinauswollen, oder? Fails sind das Beste, deswegen feiern wir dieses Feste!

[Schickt diese Sigrist unverzüglich in den Urlaub, das ist ja kaum auszuhalten.]

Genug der ollen Reime – legen wir los!

Beginnen wir mit: Ferien-Erinnerungen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Da wir uns ziemlich sicher sind, dass es dem Hündchen gut geht und es keine Absicht war, darfst du jetzt auch ein bisschen lachen.

Der vermutlich lustigste und herzigste Fail der letzten Woche:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir lachen nicht über verwirrte Kinder.

Wenn du klaustrophobisch bist, lieber nicht anschauen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wobei es ihm sicher gut geht, irgendjemand wird ihn schon herausgeholt haben. Möglicherweise.

Und du? Dabei?

Fail-Dienstag

Okay, keine Mimosas mehr zum Geburtstags-Brunch!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Oh, 1 Trick!

Animiertes GIFGIF abspielen
Gif: instagram

Dinge, die nur an einem Dienstag passieren können: ACHTUNG, ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... Kopf.

Okay, er hier ist aber auch nicht schlecht:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Dramatische) Katze der Woche:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Das traurigste GIF der Woche.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Oder allerdings, wie Homer Simpson sagen würde: Es ist noch gut, man kann es noch essen.

Des einen Fail ist des anderen Win:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Huch, ein spannendes Piktogramm!

Die lustigsten Fails der Woche: Schild und Piktogramm
Bild: instagram

Der Fail bist du, wenn du das Bild nicht verstehst.

Die lustigsten Failst der Woche
Bild: instagram

Na?

Die lustigsten Failst der Woche
Bild: instagram

Leute, die süchtig sind nach Kaffee, sind aber auch immer so wahnsinnig dramatisch.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Passend dazu: 44 Menschen, die nicht parkieren können

Unten gehts weiter mit den Fails ...

1 / 46
44 Menschen, die nicht parkieren können
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Sorry für Vandalismus, aber irgendjemand MUSSTE wohl einfach.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Halt mit Schreibfehler.

Altes neues Lebensmotto:

Die lustigsten Fails der Woche: Design Fail
Bild: instagram

Tu einfach nichts, es ist eh unmöglich

Oder hier, für uns alle:

Die lustigsten Fails der Woche: Design Fail
Bild: instagram

¯\_(ツ)_/¯

Es gibt bestimmt einen Grund dafür.

Bild
bild: instagram

Tattoo der Woche: Vorstellung vs.

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoos
Bild: instagram

.... 🥁🥁🥁 ...

... Realität:

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoos
Bild: instagram

Das erinnert uns glatt an diese Tattoo-Perle hier:

Bild

Ich weiss nicht, was man dir erzählt hat, was da steht, aber dieses Tattoo bedeutet «Picknick-Tisch».

Nichts ist für immer. Ausser diese Tattoo-Fails – über die lachen wir auch morgen noch

Hier kann man gleich zwei Fails sehen, wenn man will.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

(«Diet Mojito»? Geht's noch?!)

Auch hier verzichten wir gerne auf eine Übersetzung. Aus Gründen. :-)

Die lustigsten Fails der Woche: Cum Sandwich
Bild: instagram

So, nun aber genug der Schmuddeligkeiten!

Die lustigsten Fails der Woche: Cock
Bild: instagram

Drink für zwischendurch, gefällig?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Alt, aber süss und böse zugleich:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuuund ... (wer freut sich schon wieder auf den Schnee?)

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Bei den Dingen, die man liebt, hat man wohl die krasseste Reaktion

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Der Fail-Dienstag könnte noch ewig so weitergehen – wenn du deine Ausbeute in die Kommentare postest! Lasst uns das tun, machen wir den Fail-Dienstag UNENDLICH!
<3

Aber natürlich wollen wir alle vorher noch einmal ins Archiv schauen:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
48 Menschen, die Anweisungen zu wörtlich nehmen
1 / 50
48 Menschen, die Anweisungen zu wörtlich nehmen
Dieser Mann, der weiss, dass man Strassenschilder befolgen mussbild: boredcircuits / via reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump torkelt über den Roten Teppich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Selenskyj zu Treffen mit Putin bereit +++ Merz: Erwartungen an Gipfel übertroffen
2
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media angefeindet
3
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
4
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Kevin Carlos verlässt den FCB +++ Saudis locken Nati-Profi
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
4
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
5
Experte mit neuem Vorschlag: So könnte die Nationalbank Donald Trump unter Druck setzen
Meistgeteilt
1
Hamas stimmt Waffenruhe zu +++ Gaza-Plan wird Israels Vereidigungsminister vorgelegt
2
Die Klub-WM soll noch grösser werden und alle 2 Jahre stattfinden
3
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
4
Alcaraz gewinnt gegen kranken Sinner +++ Schurters WM-Derniere im Wallis
5
Propaganda-Sender verbreitet Aufnahme von russischem Panzer mit US-Flagge
«Die grösste Herausforderung meiner Karriere» – das sagt Xhaka zum Sunderland-Wechsel
Ein neues Kapitel: Granit Xhaka verlässt Bayer Leverkusen nach nur zwei Jahren und wechselt zurück nach England. Bei Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland hat der Schweizer Nati-Captain einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Statt in der Champions League zu spielen, kämpft der 32-Jährige neu in England um den Klassenerhalt.
Zur Story