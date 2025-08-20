wechselnd bewölkt19°
25 Memes, die uns alle nostalgisch werden lassen

25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)

20.08.2025, 04:1920.08.2025, 04:19
Mehr «Spass»

Das ist nicht einmal ein Seitenhieb an die jüngere Generation. WIR sind einfach alt. Aber alt und lustig, denn gleich gibts herrliche Memes, die deinen Mittwoch verkürzen werden. Ab geht die Zeitreise!

Die Zeiten mit dem 3310/3330 waren die besten. Aus Gründen.

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Bild: instagram/millenial_misery

Wenn du dich überflüssig fühlst, denke daran, dass jemand eine Hülle für das Nokia 3310 entwickelte.

Das war, um den Boden zu schützen​

Wofür man Telefone damals sonst noch brauchen konnte: coole Selfies

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Bild: instagram/millenial_misery

Wir wissen alle, dass es wahr ist, gell, Schnuegel86@hotmail.com?

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Bild: instagram/millenial_misery

Ich, wie ich mir im Alter von 10 eine E-Mail-Adresse mache, ohne zu wissen, dass ich sie auch noch als Erwachsene/r brauchen werde

In unseren Köpfen war das viel magischer. Mit Fäden oder so.

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Bild: instagram/millenial_misery

Ich weiss nicht, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber irgendwie nicht so.

Diese coolen Visual Effects zeigen deinen Lieblingsfilm von einer neuen Seite

Weil auf der einen Videokassette ein schönes Film-Ende ist und auf der anderen nicht. 😈

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Bild: instagram/millenial_misery

Kann jemand, der Ende 1900er geboren wurde, erklären, warum da zwei Videokassetten sind?

Vermutlich waren die Hosen deshalb baggy.

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Bild: instagram/millenial_misery

Unsere Hosen waren schwer, aber unsere Seelen frei

Da kommt man manchmal ganz durcheinander.

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Bild: instagram/millenial_misery

Es war doch erst grad 2021, oder? ODER?

In der Tat ein tolles Kostüm!

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Bild: instagram/millenial_misery

Wenn du nicht weisst, was und wer das darstellen soll, bist du zu jung für mich.

Ähm, hallo, wo ist der Picdump?'?!!!!!!!1^1????
Der Picdump ist immer noch erschöpft und braucht dringend Sommerferien. Es sei ihm gegönnt. Er und sein Autor Sergio sind Ende August wieder für euch da. <3

Wir würden das ja unserer Mutter schicken, aber sie versteht keine Memes.

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Bild: instagram/millenial_misery

Wie Kinder heute gekleidet werden vs. wie ich damals gekleidet wurde

Oder hier, in Sachen Technologie:

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Bild: instagram/millenial_misery

Die krasse Technologie, über die Kinder heute staunen, vs. worüber ich damals staunte

(Rohrpost for the Win!)

Natürlich weisst du auf den ersten Blick, wer hier gemeint ist!

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Bild: instagram/millenial_misery

Wer diese Dinger nicht kennt, war nie an einem Kindergeburtstag der 80er oder 90er.

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Bild: instagram/millenial_misery

Wenn ich sterbe, macht sowas aus meiner Asche!

Danke, wir hatten uns auch vorher schon alt gefühlt.

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Bild: instagram/millenial_misery

Wenn du vor 1990 geboren wurdest, bist du älter als Marv in «Kevin – allein zu Haus»

Einfach unmöglich lol

Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (dafür Millenials)
Bild: instagram/millenial_misery

Millennials, wie sie versuchen, eine Nachricht zu tippen, ohne am Schluss lol zu schreiben

Wie wir früher Anrufe blockierten

Lustige Memes, die nur Millenials verstehen und nicht Gen Z
Bild: instagram/millenial_misery

Wir wünschten, es wäre nur ein Meme, aber leider ist es wahr

Lustige Memes, die nur Millenials verstehen und nicht Gen Z
Bild: instagram/millenial_misery

Wir, wie wir dachten, wir könnten noch immer in den Ausgang gehen

Okay, wenn wir diesen Kerl sähen, würden wir auch rennen.

Memes
Bild: instagram/90snostalgia

Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich gleich von einem Velociraptor bei Target gefressen werde

Ständig.

Die lustigsten Memes zu alten Menschen, die die Gen Z nicht mehr versteht
Bild: instagram/90snostalgia

Hast du jemals ein so gutes Nickerchen gemacht, dass du dachtest, du hättest den Schulbus verpasst ... aber es ist Sonntag ... und du bist 42.

Als wir noch kein Geld hatten, hatten wir andere Knete. Und wir können sie heute noch riechen, wenn wir ein Bild davon sehen.

Lustige Memes, nach denen du dich alt fühlst
Bild: instagram

Da hat doch nicht etwa jemand wirklich mit dem Finger drauf gedrückt, oder?

Lustige Memes für Millenials
Bild: instagram

Wie wir in den 2000ern den Computer eingeschaltet haben

Jup.

Lustige Memes, die nonstalgisch machen
Bild: reddit

Diese Styropor-Schachteln waren ein Graus für alle Umweltaktivisten. Aber sie haben so schön gequietscht.

Memes, die nostalgisch machen
Bild: reddit
Diese Fast-Food-Restaurants werden in der Schweiz am besten bewertet

Niemand brauchte «Call of Duty», wenn er DAS haben konnte.

Lustige nostalgische Memes
Bild: instagram/saturdaymorningnostalgia

Übernachten bei Freunden war das Beste ...

Bild
Bild: instagram/saturdaymorningnostalgia

... vor allem, wenn ihr die ganze Nacht durchgezockt habt.

Bild

Zusammengefasst: Wir werden alle alt.

Nostalgie Memes, nach denen du dich alt fühlst
Bild: instagram/30andtired

Wenn dich jemand fragt, ob ihr euch um 21.00 Uhr treffen wollt.

(sim)

Passend dazu: ein Video

16 Dinge, die die Generation Z (vermutlich) nicht mehr versteht

Video: watson

Mehr Millenial-Kram gibts hier:

