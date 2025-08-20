25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)

Das ist nicht einmal ein Seitenhieb an die jüngere Generation. WIR sind einfach alt. Aber alt und lustig, denn gleich gibts herrliche Memes, die deinen Mittwoch verkürzen werden. Ab geht die Zeitreise!

Die Zeiten mit dem 3310/3330 waren die besten. Aus Gründen.

Wenn du dich überflüssig fühlst, denke daran, dass jemand eine Hülle für das Nokia 3310 entwickelte.



Das war, um den Boden zu schützen​

Wofür man Telefone damals sonst noch brauchen konnte: coole Selfies

Wir wissen alle, dass es wahr ist, gell, Schnuegel86@hotmail.com?

Ich, wie ich mir im Alter von 10 eine E-Mail-Adresse mache, ohne zu wissen, dass ich sie auch noch als Erwachsene/r brauchen werde

In unseren Köpfen war das viel magischer. Mit Fäden oder so.





Ich weiss nicht, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber irgendwie nicht so.

Weil auf der einen Videokassette ein schönes Film-Ende ist und auf der anderen nicht. 😈

Kann jemand, der Ende 1900er geboren wurde, erklären, warum da zwei Videokassetten sind?

Vermutlich waren die Hosen deshalb baggy.

Unsere Hosen waren schwer, aber unsere Seelen frei

Da kommt man manchmal ganz durcheinander.

Es war doch erst grad 2021, oder? ODER?

In der Tat ein tolles Kostüm!

Wenn du nicht weisst, was und wer das darstellen soll, bist du zu jung für mich.

Wir würden das ja unserer Mutter schicken, aber sie versteht keine Memes.

Wie Kinder heute gekleidet werden vs. wie ich damals gekleidet wurde

Oder hier, in Sachen Technologie:

​

Die krasse Technologie, über die Kinder heute staunen, vs. worüber ich damals staunte

(Rohrpost for the Win!)

Natürlich weisst du auf den ersten Blick, wer hier gemeint ist!

Wer diese Dinger nicht kennt, war nie an einem Kindergeburtstag der 80er oder 90er.



Wenn ich sterbe, macht sowas aus meiner Asche!

Danke, wir hatten uns auch vorher schon alt gefühlt.



Wenn du vor 1990 geboren wurdest, bist du älter als Marv in «Kevin – allein zu Haus»

Einfach unmöglich lol

Millennials, wie sie versuchen, eine Nachricht zu tippen, ohne am Schluss lol zu schreiben

Wie wir früher Anrufe blockierten

Wir wünschten, es wäre nur ein Meme, aber leider ist es wahr

Wir, wie wir dachten, wir könnten noch immer in den Ausgang gehen

Okay, wenn wir diesen Kerl sähen, würden wir auch rennen.

Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich gleich von einem Velociraptor bei Target gefressen werde

Ständig.

Hast du jemals ein so gutes Nickerchen gemacht, dass du dachtest, du hättest den Schulbus verpasst ... aber es ist Sonntag ... und du bist 42.

Als wir noch kein Geld hatten, hatten wir andere Knete. Und wir können sie heute noch riechen, wenn wir ein Bild davon sehen.

Da hat doch nicht etwa jemand wirklich mit dem Finger drauf gedrückt, oder?

Wie wir in den 2000ern den Computer eingeschaltet haben

Jup.

Diese Styropor-Schachteln waren ein Graus für alle Umweltaktivisten. Aber sie haben so schön gequietscht.

Niemand brauchte «Call of Duty», wenn er DAS haben konnte.

Übernachten bei Freunden war das Beste ...

... vor allem, wenn ihr die ganze Nacht durchgezockt habt.

Zusammengefasst: Wir werden alle alt.

Wenn dich jemand fragt, ob ihr euch um 21.00 Uhr treffen wollt.

(sim)

