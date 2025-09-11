wechselnd bewölkt17°
Indonesien

Bali ruft Notstand wegen Unwettern und Überschwemmungen aus

11.09.2025, 07:07
Tourismusgebiete sind nach ungewöhnlich starken Regenfällen auf der indonesischen Insel Bali überschwemmt. Auch die weiter östlich gelegene Insel Flores, die bei Feriengästen ebenfalls sehr beliebt ist, ist schwer betroffen. Mindestens 13 Menschen kamen ums Leben.

epa12366354 People wade through floodwater at a traditional market in Denpasar, Bali, Indonesia, 10 September 2025. The region has experienced flooding due to days of heavy rain. EPA/MADE NAGI
Touristen wurden von den Behörden aufgefordert, sich nicht unnötig in Gefahr zu begeben.Bild: keystone

Strassen, Unterführungen und Häuser stehen unter Wasser. Autos wurden fortgespült, viele Menschen mussten teilweise mit Booten evakuiert werden.

Auf beiden Inseln kamen bislang insgesamt 13 Menschen ums Leben, sechs weitere gelten als vermisst, wie die Behörden mitteilten. Besonders schwer traf es Balis Hauptstadt Denpasar, aber auch in bekannten Touristenzentren wie Canggu und Ubud hätten sich Strassen teilweise in Flüsse verwandelt, schrieb die Zeitung «Bali Sun».

Notstand ausgerufen

Derweil wurde für die Insel ein einwöchiger Notstand ausgerufen. Dies wurde nach einem Treffen zwischen dem Katastrophenschutz und der Provinzregierung bekannt. Die Massnahme soll es ermöglichen, mehr Ressourcen zu mobilisieren, um den Menschen schnell helfen zu können.

Weitere Unwetter erwartet

Allein auf Bali starben mindestens neun Menschen in den Fluten. Mehr als 190 Menschen mussten den Behörden zufolge ihre Häuser verlassen und wurden in Gemeindezentren und Schulen untergebracht. Vielerorts herrschte Verkehrschaos, vor allem auf den Zugangswegen zum internationalen Flughafen I Gusti Ngurah Rai. Die Schäden sind lokalen Medien zufolge gewaltig. Touristinnen und Touristen in den überfluteten Gebieten wurden aufgefordert, sich nicht unnötig in Gefahr zu begeben.

Für die kommenden Tage werden weitere Unwetter erwartet. Die Meteorologiebehörde BMKG machte so genannte äquatoriale Rossby-Wellen für die sintflutartigen Regenfälle verantwortlich. Dabei handelt es sich um grosse, planetarische Wellen, die langanhaltende Extremwetterlagen auslösen können. Den Meteorologen zufolge hat das Phänomen zur Bildung dichter Regenwolken geführt, was die starken Regenfälle auslöste.

Tote auf Flores

Auch auf der Insel Flores kam es zu schweren Fluten. Im Nagekeo-Distrikt forderten Sturzfluten vier Todesopfer, vier weitere Menschen gelten als vermisst. Unter den Opfern ist ein sechs Monate altes Baby. Zu den Vermissten zählen zwei Kleinkinder.

epa12366347 People clean up their house after a flood in Denpasar, Bali, Indonesia, 10 September 2025. The region has experienced flooding due to days of heavy rain. EPA/MADE NAGI
Zwischen November und März herrscht auf den Inseln Regenzeit.Bild: keystone

Überschwemmungen und Erdrutsche gehören in Indonesien zur Regenzeit zwischen November und März fast jedes Jahr zum Alltag. Doch die aktuellen Regenfälle gelten als ungewöhnlich heftig. Die für ihre Reisefelder, Tempel und Strände bekannte «Insel der Götter» Bali ist eines der beliebtesten Reiseziele in Indonesien und lockt jedes Jahr Millionen Besucher aus aller Welt. (sda/dpa)

