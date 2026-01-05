klar-10°
Iran: 29 Tote bei Protesten laut Aktivisten – 1.200 Festnahmen

Aktivisten: 29 Tote bei Protesten im Iran – 1.200 Festnahmen

05.01.2026, 22:1905.01.2026, 22:19

Bei den anhaltenden Protesten im Iran sind nach Angaben von Aktivisten inzwischen mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Im Zuge der landesweiten Demonstrationen gegen die autoritäre Staatsführung seien zudem mehr als 1'200 Menschen festgenommen worden, berichtete das in den USA ansässige Menschenrechtsnetzwerk HRANA. Unter den Toten sollen sich auch zwei Angehörige der Sicherheitskräfte befinden.

epa12623554 Anti-government demonstrators and supporters of exiled Crown Prince of Iran, Reza Pahlavi, shout slogans as they protest against the Iranian regime outside the Embassy of Iran in London, B ...
Iraner protestieren gegen ihre Regierung.Bild: keystone

Den Aktivisten zufolge gab es in den vergangenen Tagen in mindestens 88 Städten Protestkundgebungen. Demonstrationen wurden demnach landesweit aus 27 der 31 Provinzen gemeldet. Nachdem Sicherheitskräfte vor allem in ländlichen Gebieten gewaltsam dagegen vorgegangen waren, erreichten die Demonstrationen erneut auch Metropolen wie Teheran und Maschhad.

Auslöser der Proteste war vor mehr als einer Woche ein Schock am iranischen Devisenmarkt, der in Teheran wütende Händler spontan auf die Strasse trieb. Die Demonstrationen schlugen jedoch rasch in politischen Protest um, der – wie in der Vergangenheit – mit Härte von der Staatsmacht verfolgt wird. Am Montag kündigte die Justiz der Islamischen Republik an, ohne Nachsicht vorzugehen.

Laut HRANA haben sich Studierende den Protesten an landesweit mindestens 17 Universitäten angeschlossen. An der Hochschule in Birdschand, Hauptstadt der Provinz Süd-Chorasan, gab es am Montagabend gewaltsame Festnahmen auf dem Campus, wie die bekannte Hochschulzeitung Amir‐Kabir berichtete. (hkl/sda/dpa)

Mehr zum Iran:

Sind jetzt die Mullahs dran? Panik im Iran nach Maduros Entmachtung
