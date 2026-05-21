Video: watson/lucas zollinger

Trumps neuer Grönland-Gesandter ist wieder zuhause – ein Worst of seines Besuchs

Ohne Einladung haben die USA einen neuen Sondergesandten nach Grönland geschickt. Dieser wurde eher frostig empfangen – und sorgte für kuriose Szenen.

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US-Präsident Donald Trump hat Jeff Landry, den Gouverneur des US-Bundesstaats Louisiana, zum neuen Sondergesandten für Grönland ernannt. Ohne Einladung hat dieser in den vergangenen Tagen die Insel in der Polarregion vertreten. Laut eigenen Aussagen wollte er dort im Auftrag des Präsidenten «so viele Freunde wie möglich» machen. Doch in den Strassen von Grönlands Hauptstadt Nuuk wurde Landry eher frostig begrüsst. Und auch bei den Interaktionen mit den Einheimischen sorgte der 55-Jährige für Szenen zum Fremdschämen, wie du im Video siehst:

Video: watson/lucas zollinger

Mittlerweile ist Landry wieder aus Grönland abgereist. Am Dienstag hatte der Sondergesandte seine eigene einberufene Wirtschaftskonferenz bereits nach 45 Minuten wieder verlassen. Auf der Plattform X verbucht er seinen Besuch dennoch als Erfolg. Er spricht dort davon, dass er «warm willkommen geheissen» wurde und «augenöffnende Unterhaltungen» habe führen können. Ausserdem kündigte er an, bald zurückkommen zu wollen, um mehr als nur die Hauptstadt Nuuk zu besuchen. (lzo)

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