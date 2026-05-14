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Trump: Xi hat Hilfe im Iran-Krieg angeboten

Trump: Xi hat Hilfe im Iran-Krieg angeboten

14.05.2026, 18:5114.05.2026, 18:51

Chinas Staatschef Xi Jinping hat nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump Hilfe im Iran-Krieg angeboten. «Er würde es begrüssen, wenn ein Deal erzielt wird. Und er bot an, er sagte: ‹Wenn ich irgendwie helfen kann, würde ich das gerne tun›», sagte Trump in einem Interview des Senders Fox News, von dem zunächst Ausschnitte veröffentlicht wurden. Auf Nachfrage, ob Xi das tatsächlich so gesagt habe, bestätigte Trump dies ausdrücklich.

President Donald Trump, left, and Chinese President Xi Jinping, center, arrives during a state dinner at the Great Hall of the People on Thursday May 14, 2026, in Beijing. (AP Photo/Mark Schiefelbein) ...
Xi Jinping will Trump im Iran-Krieg helfen, sagt der US-Präsident.Bild: keystone

Trump betonte, dass Xi sich die Öffnung der Strasse von Hormus wünsche. Die für den Welthandel wichtige Meerenge ist seit Beginn des Iran-Kriegs nicht mehr frei passierbar, was den Ölexport stark behindert. China gilt als wichtigster Importeur von iranischem Öl und ist daher besonders an einer Öffnung der Meerenge interessiert.

In einem zuvor veröffentlichten Interview des Senders NBC News sagte US-Aussenminister Marco Rubio, dass Trump Xi nicht um «irgendetwas» gebeten habe. «Wir haben nicht um Chinas Hilfe gebeten, noch benötigen wir ihre Unterstützung», sagte er. Trump habe allerdings Xi auf die Thematik hingewiesen. (sda/dpa)

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