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Betrüger fordern Geld für Durchfahrt der Strasse von Hormus

Strasse von Hormus (Archivbild): Die Meerenge ist weiterhin blockiert.
Strasse von Hormus (Archivbild): Die Meerenge ist weiterhin blockiert. quelle: asghar besharati/ap/dpa

Strasse von Hormus: Betrüger fordern Geld für Durchfahrt

In der Strasse von Hormus herrscht Unklarheit über die Durchfahrsituation. Betrüger wollen das offenbar ausnutzen und kontaktieren Schifffahrer unter falschem Namen.
22.04.2026, 12:5622.04.2026, 12:56
Julian Alexander Fischer / t-online
Ein Artikel von
t-online

Betrüger verschicken aktuell offenbar Nachrichten, die Schiffen eine sichere Passage durch die Strasse von Hormus gegen eine Bezahlung versprechen. So erhielten offenbar bereits mehrere Schifffahrtsunternehmen eine entsprechende Nachricht, warnte das griechische Schifffahrtsrisikomanagement-Unternehmen MARISKS laut der Nachrichtenagentur Reuters.

Demnach gaben sich die unbekannten Akteure als Vertreter der iranischen Behörden aus und forderten Transitgebühren in Kryptowährungen. Konkret heisst es darin laut MARISKS:

«Nachdem Sie die Dokumente eingereicht haben und Ihre Eignung von den iranischen Sicherheitsdiensten geprüft wurde, können wir die in Kryptowährung (BTC oder USDT) zu entrichtende Gebühr festlegen. Erst dann kann Ihr Schiff die Strasse von Hormus zum vereinbarten Zeitpunkt ungehindert passieren.»

MARISKS betonte: «Bei diesen konkreten Nachrichten handelt es sich um Betrug.» Aus dem Iran lag laut Reuters zunächst keine Stellungnahme vor.

Noch ist unklar, wer genau die Nachrichten erhalten hat und ob Schifffahrtsunternehmen der Forderung nachgekommen sind. MARISKS hat allerdings einen Verdacht. So versuchten am 18. April zwei Schiffe die Durchfahrt, nachdem der Iran die Strasse von Hormus kurzzeitig geöffnet hatte. Sie wurden allerdings von iranischen Booten beschossen und kehrten um. Das Schifffahrtsrisikomanagement-Unternehmen glaubt offenbar, dass mindestens eines der Schiffe auf den Betrug hereingefallen sei.

Verwendete Quellen:

  • reuters.com: Scam messages offering ships safe transit through Hormuz, security firm warns
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