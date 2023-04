Libanesische Sicherheitskreise: Israel trifft bei Angriffen Feld

Nach Beschuss aus dem Libanon – Israel greift Hamas-Ziele in Gaza an

Israel hat bei seinen Angriffen auf den Libanon Sicherheitskreisen zufolge ein Feld in der Nähe eines palästinensischen Flüchtlingslagers getroffen. Informationen über mögliche Opfer gebe es bislang nicht. In den frühen Morgenstunden waren demnach mindestens drei Explosionen zu hören. Einige Häuser in der Umgebung seien bei den Angriffen beschädigt worden, berichteten Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur. Die Explosionen lösten demnach bei Anwohnern Panik aus.

Nach schwerem Beschuss durch mutmasslich militante Palästinenserorganisationen aus dem Libanon griff Israels Armee eigenen Angaben zufolge in den frühen Morgenstunden Ziele im Nachbarland an.

Am Donnerstagnachmittag waren laut Armee zuvor 36 Raketen aus dem Libanon auf israelisches Gebiet gefeuert worden - so viele wie seit 2006 nicht mehr. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte daraufhin ein hartes Vorgehen an. An der Grenze zum Libanon kommt es immer wieder zu Spannungen. Die beiden Nachbarländer befinden sich offiziell im Kriegszustand.

Zunächst hatte Israels Armee in der Nacht zum Freitag Ziele im Gazastreifen angegriffen.

Der Eskalation vorausgegangen waren Zusammenstösse der israelischen Polizei mit Palästinensern auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) in Jerusalem. Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Er ist aber auch Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen. Auf dem Gelände um die Moschee kommt es immer wieder zu gewalttätigen Konfrontationen. (sda/dpa)