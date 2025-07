Eltern sind erzürnt wegen Vegi-Essen im Kinderlager

«Die Entscheidung wurde aus logistischen Gründen getroffen», meint Luca Belci, Co-Präsident von Jungwacht Blauring Schweiz auf Anfrage der Zeitung. Bei einer so grossen Anzahl an Teilnehmenden und einer limitierten Kücheninfrastruktur sei die Menüplanung so am einfachsten gewesen.

Bei einem scharfen Nudelgericht seien gar die Tränen geflossen. Ausserdem seien viele Lebensmittel übriggeblieben, welche fortgeworfen werden mussten. Die Not war so gross, dass einige der Aufpasserinnen und Aufpasser für die Kinder Wurst und Brot im Laden gekauft oder Pizza bestellt hätten.

«Patienten in Betten erschossen»: Syrische Soldaten sollen Massaker in Spital verübt haben

Trump-Fans nennen ihn «Diktator» – aber auch in Europa hagelt es Kritik an Selenskyj

Selenskyj wütet nach russischem Angriff auf Charkiw +++ Priwos-Markt in Odessa in Flammen

So sieht es zwei Monate nach dem Bergsturz in Blatten aus

Sturmgewehre an Fronleichnam: Armee rüffelt Walliser Gemeinden

Jedes Jahr am «Hergottstag» steigen im Wallis Männer in die Armeeuniform, um mit Waffe über der Schulter an der Fronleichnams-Parade teilzunehmen. Doch dabei halten sich nicht alle ans Gesetz. Nun reagiert das Militär.

Es ist einer der wichtigsten Feiertage in der katholischen Kirche: Fronleichnam. Am «Herrgottstag», wie das Fest kurz nach Pfingsten auch genannt wird, ziehen in vielen katholischen Gemeinden Priester, Tambouren, Trachtenfrauen, Blasmusiker und festlich gekleidete Kinder in bunten Prozessionen durch die geschmückten Dörfer. Aber auch Männer in Uniform und mit geschultertem Sturmgewehr marschieren traditionell im Umzug mit. Und feuern mit der «Herrgottskanone» Böllerschüsse ab.