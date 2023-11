Dieses Bild zeigt das Schifa-Krankenhaus in Gaza mit seiner Umgebung. Bild: keystone/Satellite image ©2023 Maxar Technologies via AP

Kampf um «Symbol der Unmenschlichkeit»: Das Wichtigste zur Lage im Schifa-Krankenhaus

Israel geht davon aus, dass das Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt von der Terrororganisation Hamas als Kommandozentrale genutzt wird und belagert das Spital. Die Hamas bestreitet das. Derweil ist die Lage im Spital katastrophal.

Seit Freitag gibt es Berichte über Kampfhandlungen in der Nähe eines der wichtigsten Krankenhäuser im Gazastreifen, dem Schifa-Spital. Die Lage ist noch immer unübersichtlich und nur schwer einzuschätzen, da der Zugang zum von der Hamas kontrollierten Gazastreifen sehr schwer ist.

Trotzdem scheint klar: Das Krankenhaus in Gaza-Stadt ist bereits jetzt zum «Symbol für die Unmenschlichkeit des Gegners» geworden – so zumindest beschreibt es die «New York Times.»

Für Israel soll Schifa der Beweis dafür werden, wie die islamistische Terrororganisation Hamas die Verletzlichsten in der Gesellschaft als menschliche Schutzschilde und Kanonenfutter im Kampf um die Gunst der globalen Öffentlichkeit missbraucht. Und nach Ansicht der meisten Palästinenser ist die Besessenheit mit dem Schifa-Spital ein Beweis für Israels Bereitschaft, selbst die hilflosesten Zivilisten ungerechtfertigt anzugreifen.

Darum ist das Schifa- Krankenhaus so wichtig

Mit 700 Betten ist das Schifa-Spital der wichtigste Klinikkomplex in dem Küstenstreifen. Nach Angaben der israelischen Sicherheitsbehörden haben die Hamas-Kämpfer einen Grossteil der letzten 16 Jahre damit verbracht, einen riesigen Kommandokomplex unter dem Krankenhaus zu errichten – neben ähnlichen Stützpunkten unter anderen medizinischen Einrichtungen.

Der israelische Militärgeheimdienst sagte in einer Erklärung, die der «New York Times» vorliegt, es gäbe «mehrere unterirdische Komplexe, die von den Führern der Terrororganisation Hamas genutzt werden, um ihre Aktivitäten zu steuern». Der Komplex werde demnach zum Teil mit Strom versorgt, der vom Spital abgezweigt wird und es gäbe mehrere Eingänge in und um das Krankenhaus. Beweise dazu, welche unabhängig überprüft werden könnten, gibt es aber nicht.

Das beleuchtete Schifa-Spital am 7. November. Bild: keystone

US-amerikanische Beamte stimmen der Ansicht, wonach es Hamas-Stützpunkte unter Spitälern gäbe, grundsätzlich zu und berufen sich dabei auf ihre eigenen Geheimdienstinformationen. In einem Interview mit dem TV-Sender CBS bestätigte der Nationale Sicherheitsberater des Weissen Hauses, Jake Sullivan, zwar die Existenz eines Komplexes unter dem Schifa-Spital nicht. Er sagte jedoch, dass die Hamas nachweislich Krankenhäuser und andere zivile Einrichtungen für ihre Kommandozentralen, zur Lagerung ihrer Waffen und zur Unterbringung von Kämpfern nutze. «Und das ist ein Verstoss gegen das Kriegsrecht,» so Sullivan.

Die Hamas bestreitet die Existenz von Einrichtungen unter Spitälern. Der Direktor des Krankenhauses, Dr. Mohammed Abu Salmiya, bezeichnete die israelischen Anschuldigungen in einem Interview am Freitag als «unwahr». Gegenüber dem britischen Sender BBC bestritt auch ein leitender Arzt der Klinik die Darstellung der israelischen Seite, dass sich Hamas-Kämpfer in dem Krankenhaus aufhielten. Das sei «eine grosse Lüge», sagte der Chefchirurg Marwan Abu Saada. «Wir haben medizinisches Personal, wir haben Patienten und Vertriebene. Nichts anderes.»

Die Kämpfe intensivieren sich

Während Israels Armee bekannt gab, dass es einen sicheren Korridor für die Evakuierung von Zivilisten gäbe, liessen Menschen, die im Krankenhaus Zuflucht gefunden haben, verlauten, sie hätten Angst, nach draussen zu gehen.

Um das Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen wird nach Worten eines dort arbeitenden Arztes weiter heftig gekämpft. «Wir können kaum die Patienten im Krankenhaus behandeln und sind mitten im Kriegsgebiet», sagte der Mediziner der grössten Klinik des Küstenstreifens, Ahmed Muchallalati, am Sonntag dem Nachrichtensender Al-Dschasira. «Es gibt laufend Luftangriffe, und Drohnen kreisen in der Gegend des Krankenhauses.»

Die Ankündigung der israelischen Armee, dass Zivilisten das Krankenhaus über die östliche Seite verlassen könnten, sei eine «grosse Lüge», sagte der Arzt. Erst am Samstag habe eine fünfköpfige Familie genau dies versucht. Auf sie sei dann geschossen worden. «Also kamen sie verletzt zurück», sagte Muchallalati.

Eine verletzte Frau wird in die Schifa-Klinik gebracht, 5. November 2023. Bild: keystone

Die israelische Armee bestreitet, medizinische Einrichtungen zum Ziel zu haben. Am Sonntag schrieb sie allerdings in einer Erklärung, dass es einen Weg für Zivilisten und Patienten zum Verlassen des Schifa-Spitals sichere. Das deutet darauf hin, dass die Kämpfe um das Krankenhaus wahrscheinlich noch zunehmen werden.

Wie die «New York Times» berichtet, liessen israelische Beamte verlauten, das Krankenhaus sei bei früheren israelischen Operationen aus Rücksicht auf die Zivilbevölkerung verschont worden – allerdings um den Preis, dass die darunter befindlichen Gebäude unversehrt blieben.

Dies sei ein Fehler, den Israel dieses Mal nicht wiederholen werde, so die Beamten. Demnach sei der Komplex unter der Schifa-Klinik eines der wichtigsten israelischen Kriegsziele ist und könne nicht unangetastet bleiben – trotz des wachsenden internationalen Aufschreis, dieses und andere Krankenhäuser zu verschonen.

Katastrophale Lage im Spital

Nach Angaben der WHO habe man am Sonntag den Kontakt zu Mitarbeitenden im Schifa-Spital wieder herstellen können. Demnach sei die Lage «schrecklich und lebensgefährlich», schreibt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf X.

Seit drei Tagen gäbe es keine Elektrizität und kein Wasser mehr. Der konstante Beschuss und die Bombenanschläge in der Region haben die ohnehin schon kritische Lage noch verschlimmert, so Ghebreyesus. «Tragischerweise ist die Zahl der Todesfälle unter den Patienten erheblich gestiegen», schreibt der WHO-Chef weiter. Das Krankenhaus funktioniere nicht mehr als Krankenhaus.

Aufgrund der fehlenden Elektrizität sowie von Kämpfen in ihrer Nähe haben bereits andere Spitäler Patientinnen und Patienten verschieben müssen – unter anderem in das Schifa-Spital. Doch auch dort kann derzeit offenbar kaum geholfen werden: Klinikchef Mohammad Abu Salamia sagte am Sonntag, sämtliche Operationsräume seien zurzeit ausser Betrieb. «Wer operiert werden muss, stirbt, und wir können nichts für ihn tun», so Abu Salamia.

Es befänden sich mehr als 2000 Menschen in der Schifa-Klinik, darunter vermutlich mehr als 600 Patienten und rund 1500 Vertriebene, schrieb auch die WHO selbst am Montag auf der Plattform X unter Berufung auf das palästinensische Gesundheitsministerium. Demnach konnten Patienten unter anderem keine Dialyse mehr erhalten. Frühgeborene seien zudem ohne Brutkästen in Operationssäle verlegt worden. Gemäss diversen Medienberichten gibt es Hinweise darauf, dass mindestens ein Frühgeborenes bereits gestorben sei.

Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium im Gazastreifen teilte mit, dass am Samstag mindestens fünf verwundete Patienten in dem Krankenhaus gestorben seien. Ohne Treibstoff für den Betrieb von Generatoren sei das Krankenhaus in Dunkelheit getaucht, erklärten das Ministerium und der Verwalter des Krankenhauses.

Streit um Treibstoff

Das Fehlen von Treibstoff soll gemäss dem israelischen Aussenministerium auch Schuld der Hamas sein. Demnach hätte die Terrororganisation die Klinik daran gehindert, 300 Liter Treibstoff zu nutzen, die israelische Soldaten am Samstagabend in Behältern neben dem Krankenhaus abgestellt hätten.

Der Leiter des Schifa-Krankenhauses in Gaza hat das später dementiert. Klinikchef Mohammad Abu Salamia sprach am Sonntag von einer «Lüge und Diffamierung». Zwar wies Abu Salamia die Berichte über die abgestellten Behälter nicht zurück. Er sagte jedoch, diese Menge würde «keine Viertelstunde» für den Betrieb der Krankenhausgeneratoren reichen. Ausserdem befürchte das Team, beschossen zu werden, wenn es die Klinik verlasse, um die Behälter zu nehmen.

USA: Keine Gefechte in Krankenhäusern

Der Nationale Sicherheitsberater des Weissen Hauses, Jake Sullivan, sagte am Sonntag gegenüber dem Sender CBS, die USA hätten Israel aufgefordert, Kämpfe in der Nähe von Krankenhäusern im Gazastreifen zu vermeiden. «Die Vereinigten Staaten wollen keine Gefechte in Krankenhäusern, in denen unschuldige Menschen und Patienten, die medizinische Versorgung erhalten, zwischen die Fronten geraten», sagte Sullivan.

Mit Material der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.