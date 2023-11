Hisbollah-Chef Sayyed Hassan Nasrallah schimpft über Israel. Bild: keystone

Hisbollah-Terroristen attackieren Israel mit «neuen Waffen»

Thomas Wanhoff / t-online

Angesichts fortwährender Angriffe aus dem nördlichen Nachbarland hat Israel am Samstagabend scharfe Warnungen in Richtung Libanon ausgesprochen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, er habe die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah gewarnt.

«Macht nicht den Fehler, in den Krieg einzusteigen. Das wäre der Fehler eures Lebens. Euer Einstieg in den Krieg wird das Schicksal des Libanons besiegeln.»

Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant warnte: «Die Hisbollah spielt mit dem Feuer.»

Der grösste Teil der israelischen Luftwaffe sei nicht mehr mit dem Gazastreifen beschäftigt, betonte Galant. Die Flugzeugnasen seien nun nach Norden gerichtet.

«Die Bürger des Libanons müssen wissen, dass wenn Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah einen Fehler begeht, das Schicksal Beiruts wie das Schicksal Gazas sein könnte.»

Hisbollah-Chef: Setzen jetzt auch bewaffnete Drohnen ein

Die Hisbollah-Miliz im Libanon hält nach den Worten ihres Chefs Sajjed Hassan Nasrallah die Front zu Israel aktiv. In den vergangenen Tagen habe der bewaffnete Teil der Hisbollah neue Waffentypen eingesetzt und neue Ziele in Israel angegriffen. Nasrallah, der üblicherweise selten in der Öffentlichkeit auftritt, äussert sich bereits zum zweiten Mal binnen weniger Tage seit Beginn des Krieges im Gazastreifen Anfang Oktober.

«Es gab eine quantitative Verbesserung bei der Anzahl der Einsätze, der Grösse und der Anzahl der Ziele sowie eine Zunahme bei der Art der Waffen», sagt Nasrallah in einer Fernsehansprache. Zum ersten Mal seien bewaffnete Drohnen eingesetzt worden.

Ausserdem sei eine Rakete namens Burkan eingesetzt worden, deren Nutzlast zwischen 300 und 500 Kilogramm Sprengstoff liege. Diese Raketen haben eine Reichweite von etwa zehn Kilometer und werden vom mobilen Rampen abgeschossen, die auch auf kleinen Lastern und Pickups montiert sein können. Sie sind wesentlich kleiner als die Burkan-2-Raketen, die von den Houthi-Rebellen im Yemen eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um ballistische Waffen, die bis zu 1'000 Kilometer weit fliegen können.

Schwarzer Rauch nach einem Luftschlag der Israeli an der Südlibanesischen Grenze. Bild: keystone

Verwandte eines Hisbollah-Kämpfers bei seiner Beerdigung, 11. November 2023. Bild: keystone

In sozialen Netzwerken wurden mehrere Videos verbreitet, die den Burkan-Angriff auf einen israelischen Armeeposten vor wenigen Tagen zeigen sollen. Ihre Authentizität kann aber unabhängig derzeit nicht geklärt werden.

Die Hisbollah habe zudem erstmals die nordisraelische Stadt Kirjat Schmona angegriffen und Vergeltung geübt für die Ermordung dreier Mädchen und ihrer Grossmutter Anfang des Monats. «Diese Front wird aktiv bleiben.» Seit dem überraschenden Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat sich die im Libanon einflussreiche Hisbollah wiederholt Scharmützel mit dem israelischen Militär geliefert - meist im Grenzgebiet.

Gefechte an der Grenze weiten sich aus

Seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober nach einem Massaker der Hamas in Israel und darauf folgenden Gegenangriffen Israels hat sich die Lage an der Grenze zum Libanon immer weiter zugespitzt. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg 2006.

Es kommt an der Grenze immer wieder zu Gefechten zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah. Dabei gab es auf beiden Seiten Tote, darunter auch Zivilisten. Die gegenseitigen Angriffe reichen dabei von Tag zu Tag tiefer in das jeweils andere Land.

Die Hisbollah hat Verbindungen zur islamistischen Hamas im Gazastreifen, gilt aber als deutlich einflussreicher und schlagkräftiger. Zudem gilt sie als wichtigster nichtstaatlicher Verbündeter des Irans und zählt zur selbst ernannten «Widerstandsachse», einer Front von Milizen mit dem Ziel, Irans Erzfeind Israel zu bekämpfen.