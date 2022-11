Nach Auszählung von 97 Prozent: Klarer Sieg für Netanjahu

Für Netanjahu wäre es das zweite Comeback auf den Posten des Regierungschefs. In Israels Geschichte war niemand länger im Amt als er. Der rechtskonservative Politiker war von 1996 bis 1999 Ministerpräsident, danach wieder durchgängig von 2009 bis 2021. Mit seiner Ablösung im vergangenen Jahr durch Naftali Bennett an der Spitze einer Acht-Parteien-Koalition galt die Ära Netanjahu vorerst als beendet.

Die linksliberale Meretz-Partei sowie die arabische Balad-Partei könnten dagegen ganz knapp an der 3,25-Prozent-Hürde scheitern. Das Endergebnis wird bis Donnerstag erwartet. Die Wahlbeteiligung war vergleichsweise hoch. Sie lag mit Schliessung der Wahllokale um 21.00 Uhr (MEZ) am Dienstagabend bei 71,3 Prozent der rund 6,8 Millionen Wahlberechtigten.

«Das ist unsere verfluchte Armee» – russische Soldaten beklagen sich über Lage im Feld

Moskau verkündet das Ende der Teilmobilmachung. Derweil fehlt es den Soldaten an der Front an allem. Die schwierigsten Monate stehen vermutlich aber noch bevor.

Die russische Teilmobilmachung ist beendet. Dies verkündete das Verteidigungsministerium in Moskau am Montag. Bereits am Freitag äusserte sich Sergej Schoigu dazu. Der Verteidigungsminister sagte, 300'000 Personen seien einberufen worden. 82'000 seien bereits an der Front im Einsatz. Der Rest werde aktuell noch ausgebildet.