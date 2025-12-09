freundlich
Besuch von Julia-Statue in Verona ist jetzt kostenpflichtig

Statue der Julia, Casa di Giulietta oder Haus der Julia, Verona, Venetien, Italien, Europa Juliet s House, Verona *** Statue of Juliet, Casa di Giulietta or House of Juliet, Verona, Veneto, Italy, Eur ...
Die Statue der Julia vor der Casa die Giulietta in Verona.Bild: www.imago-images.de

Besuch von Julia-Statue in Verona ist jetzt kostenpflichtig

09.12.2025, 13:1509.12.2025, 13:15

Der Zugang zu der berühmten Julia-Statue in der norditalienischen Stadt Verona unter dem vermeintlichen Balkon aus dem Shakespeare-Klassiker «Romeo und Julia» kostet jetzt für einen Monat Eintritt.

Bis zum 6. Januar müssen Besucher dafür 12 Euro (11.25 Franken) bezahlen. Die bronzene Mädchenfigur ist eine beliebte Touristenattraktion in der Stadt.

Bisher war nur die Besichtigung des anliegenden Museums kostenpflichtig, nicht aber der Zugang zu dem Hof mit der Statue. In den Hof gelangt man nun nur noch mit einem Museumsticket. Insbesondere die Statue ist jedoch vielen Verona-Besuchern eine Visite wert. In dem Hof war es zur Tradition geworden, Julias Busen zu berühren – das garantiert angeblich ewiges Glück in der Liebe.

Stadt will Besucherandrang über Weihnachten drosseln

Die Stadt Verona will mit dem einmonatigen Eintritt den Besucherandrang in der Weihnachtszeit drosseln. Der Verband der lokalen Reiseleiter kritisierte den Schritt. Das Eintrittsgeld sei «von heute auf morgen und ohne Ankündigung» eingeführt worden. Besonders ärgerlich sei, dass Besucher nun zahlen müssten, selbst wenn sie lediglich ein Foto mit der Julia-Statue machen wollten.

Die Figur – ein Werk des italienischen Bildhauers Nereo Costantini – steht bereits seit den 1970er Jahren unter dem Balkon. Das Original wurde allerdings schon 2014 zum Schutz ins Haus gebracht und im Hof durch eine Kopie ersetzt. Ohnehin ist in der «Casa di Giulietta» («Haus der Julia») praktisch alles erfunden und nachgebaut. Eine gewisse Julia Capuleti hat dort nie gewohnt. (pre/sda)


