Brand von Mülldeponie in Rom: Feuerwehr verhindert Katastrophe

Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf wegen des Verdachts der Brandstiftung. Durch das Feuer fürchten einige Römer bereits eine neue Müllkrise in der italienischen Hauptstadt. Seit vielen Jahren ist die Abfallentsorgung ein grosses Problem in Rom, immer wieder kam es zu Streits der Müllabfuhr mit der Politik - dann stapelte sich oft der Abfall auf den Strassen. Gualtieri war im vorigen Jahr mit dem Versprechen ins Amt gekommen, das Müllproblem Roms zu lösen. (aeg/sda/dpa)

Die Anlage Malagrotta im Westen der Stadt hatte am Mittwochabend Feuer gefangen, erst am Donnerstagmorgen konnten die Feuerwehren den Brand unter Kontrolle bringen. Wegen der Gefahr von ausgetretenen giftigen Stoffen veranlasste die Stadt unter anderem, im Umkreis von sechs Kilometer alle Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen vorerst geschlossen zu halten. Ausserdem dürfen keine Lebensmittel konsumiert werden, die aus jener Gegend kommen.

Grossalarm wegen mehrerer gleichzeitiger Waldbrände in Katalonien

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Ein Opfer berichtet: So waren die letzten zwei Wochen in seiner Dachwohnung

Ich habe einen Tag lang versucht, so viel wie Winston Churchill zu trinken. So war's

Diese Bargeld-Automaten ersetzen in der Schweiz die Kassen – nicht alle finden das gut

Das Benzinauto-Verbot rollt an – und die Schweiz steht vor einigen Herausforderungen

Profi-Feuerläufer zum Unglück in Wädenswil: «Da wurde grob fahrlässig gehandelt»

«Dramatischer Meilenstein»: Erstmals mehr als 100 Millionen Geflüchtete weltweit

Mehr als 100 Millionen Menschen sind zurzeit weltweit auf der Flucht, so viele wie nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sprach in Genf von einem «dramatischen Meilenstein», der durch den russischen Krieg gegen die Ukraine sowie Krisen in Afghanistan und anderen Ländern erreicht worden sei.