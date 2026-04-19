Silvia Salis politisiert als Unabhängige – und kommt damit gut an. Bild: www.imago-images.de

Silvia Salis: Diese Frau könnte zu Melonis grosser Herausforderin werden

Eine italienische Lokalpolitikerin könnte zur Hoffnung für die Oppositionsparteien gegen die Meloni-Regierung sein. Silvia Salis ist nicht abgeneigt.

Thomas Wanhoff / t-online

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Sie war zweimal für Italien bei den Olympischen Spielen dabei, jetzt könnte sie einen Wettkampf ganz anderer Art im Kopf haben. Die Bürgermeisterin von Genua, Silvia Salis, ist weit über die Stadtgrenzen bekannt und wird als mögliche Herausforderin für Regierungschefin Giorgia Meloni gehandelt.

Die 40-Jährige war früher Hammerwerferin, gilt als politisch moderat links und damit als Gegenpol zu Melonis rechten Bündnis. Auch wenn sie bislang keine landesweite politische Erfahrung hat, äussert sie sich klar zu den Themen, die Italien beschäftigen. «Ich bin eine progressive Kandidatin, die fest davon überzeugt ist, dass wirtschaftliche Entwicklung und soziale Gerechtigkeit Hand in Hand gehen können», sagte sie in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg.

«Die rechtsgerichtete Regierung hat es nicht geschafft, beides zu verwirklichen, und hat damit sowohl die Wenigen als auch die Vielen unzufrieden gemacht. Was an sich schon eine ziemliche Leistung ist.»

Silvia Salis vertrat Italien an Olympischen Spielen als Hammerwerferin.

Salis brachte Opposition gegen Meloni-Kandidaten hinter sich

Premierministerin Giorgia Meloni muss derzeit kämpfen. Innenpolitisch verlor sie vor wenigen Wochen eine Abstimmung über die von ihr vorgelegte Justizreform. Aussenpolitisch ist sie von US-Präsident Donald Trump wegen Landeverboten für amerikanische Kriegsflugzeuge kritisiert worden, sie geht dazu zunehmend auf Distanz zu ihm. Nach der Niederlage vom vergangenen Wochenende von Viktor Orbán hat sie auch einen Verbündeten von der rechten Seite in der EU verloren.

Giorgia Meloni sieht schwierigere Zeiten vor sich. Bild: keystone

Im von Regierungskrisen geschüttelten Italien könnte Salis frischen Wind ins politische Geschäft bringen. Sie gehört keiner Partei an, sieht sich aber als links mit Nähe zur Mitte. Als sie 2025 einen Meloni-Kandidaten schlug, weil sie die Opposition hinter sich brachte, wurde Italiens politische Klasse auf sie aufmerksam.

Olympische Ringe als Tätowierung

Im nächsten Jahr stehen Wahlen an. Die Opposition in Italien ist nicht geeint, die politische Bandbreite reicht von der Demokratischen Partei über die populistische Fünf-Sterne-Bewegung bis zu Grünen und der Linken Allianz. Eine klare Führungspersönlichkeit hat sich bislang nicht kristallisiert. Am bekanntesten sind Giuseppe Conte von der Fünf-Sterne-Bewegung und Elly Schlein von den Demokraten.

Salis ist nicht nur als Bürgermeisterin in Italien bekannt: Sie war Vizepräsidentin des italienischen Nationalen Olympischen Komitees als erste Frau überhaupt. Nach ihrer Olympiateilnahme tätowierte sie sich die olympischen Ringe auf den Hals.

Ob sie Ambitionen auf einen Posten in Rom hat? «Es ist klar, dass ich mich dieser landesweiten Aufmerksamkeit nicht entziehen kann, ich kann den Fragen nicht ausweichen. Das ist eine interessante Sache, es schmeichelt mir», sagte sie gegenüber Bloomberg. An den Vorwahlen wolle sie direkt nicht teilnehmen. Aber sie würde sich bitten lassen:

«Angesichts eines einheitlichen Aufrufs kann ich nicht sagen, dass ich es nicht einmal in Betracht ziehen würde – das wäre gelogen.»

Am vergangenen Wochenende zeigte sich Salis bei einem Event auf der Piazza Matteotti mit der belgischen DJ-Grösse Charlotte de Witte mit modischer Sonnenbrille und tanzend. Der Auftritt war mehr als nur Pflicht für die Bürgermeisterin. Salis will öffentliche Räume mehr nutzen, vor allem auch für junge Menschen. Premierministerin Meloni hatte vor drei Jahren ein Gesetz gegen illegale Rave-Partys erlassen, das auf harsche Kritik stiess.

Feiernde Bürgermeisterin: Silvia Salis bei ihrem DJ-Co-Auftritt. Bild: x

Unterstützung von Ex-Ministerpräsident

Die linke Politikerin steht für eine Reform des Gesundheitswesens, mehr Steuereinnahmen und Preiskontrollen, wenn sie als notwendig erachtet werden. Gleichzeitig, so Bloomberg, hat sie sehr kontroverse Themen wie die Atomkraft und ein Grundeinkommen bislang nicht zur Sprache gebracht.

Alleine ist Salis bei einer möglichen Karriere in der Landespolitik nicht. Der Demokrat Matteo Renzi, einst Ministerpräsident, gilt als einer ihrer Unterstützer. Sein Berater, Marco Agnoletto, soll laut Bloomberg bereits für sie arbeiten.

Davide Ghiglione, ein in Genua geborener Journalist, sagte dem britischen «Guardian», Salis übe vor allem deshalb eine grosse Anziehungskraft aus, weil sie den jungen Menschen Priorität einräume. «Genua ist eine Stadt mit einer der ältesten Bevölkerungen Europas, und früheren Verwaltungen wurde vorgeworfen, die jungen Menschen zu vergessen. Sie ist jung und dynamisch», sagte Ghiglione.

«Sie kommt zwar nicht aus der Politik, aber sie kann hervorragend kommunizieren und nutzt soziale Medien geschickt.»

Sexistische Kommentare und Kritik, dass die linke Politikerin in teuren Manolo-Schuhen auftrete, wehrt sie ab. «Ich kann linke Werte vertreten und mich dennoch schick anziehen», zitiert sie die britische Zeitung.

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