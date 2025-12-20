bedeckt
DE | FR
burger
International
Italien

Papst kritisiert ungleiche Verteilung von Reichtum

Papst kritisiert ungleiche Verteilung von Reichtum

20.12.2025, 18:1220.12.2025, 18:12
epa12604483 Pope Leo XIV presides over the Jubilee Audience in St. Peter&#039;s Square, in Vatican City, 20 December 2025. EPA/MASSIMO PERCOSSI
Papst Leo XIV.Bild: keystone

Papst Leo XIV. hat auf dem voll besetzten Petersplatz die Kluft zwischen Arm und Reich auf der Welt kritisiert. Der Reichtum der Erde liege in den Händen einiger Weniger – sehr Weniger, sagte der Papst bei der letzten Jubiläumsaudienz im Heiligen Jahr.

Der Reichtum konzentriere sich zu Unrecht immer mehr in den Händen derer, die oft nicht auf das Stöhnen der Erde und der Armen hören wollten. Gott habe alle Güter der Schöpfung für alle bestimmt, damit alle daran teilhaben könnten. Zugleich mahnte der Pontifex, die Hoffnung aufrechtzuerhalten. «Wir bleiben Pilger der Hoffnung.»

Heiliges Jahr im Endspurt

Nach Heiligabend geht das Heilige Jahr in den Endspurt, die Heiligen Pforten werden geschlossen. Im Heiligen Jahr, auch Jubeljahr genannt, konnten Gläubige einen Ablass ihrer Sünden erreichen. Zuerst schliesst am ersten Weihnachtstag die Pforte der Marienkirche Santa Maria Maggiore.

Am 6. Januar 2026 endet das Heilige Jahr. An Weihnachten 2024 hatte der damals bereits gesundheitlich angeschlagene Papst Franziskus im Rollstuhl sitzend das Jahr mit dem Öffnen der Heiligen Pforte des Petersdoms eingeläutet.

Gleich nach dem Ende des Heiligen Jahres hat Papst Leo XIV. das erste ausserordentliche Konsistorium seines Pontifikats einberufen. Die Versammlung des Kardinalskollegiums ist für den 7. und 8. Januar angesetzt, wie der Vatikan mitteilte. Die Kardinäle seien aufgerufen, den Papst in seiner grossen Verantwortung in der Leitung der Universalkirche zu unterstützen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Operation Hawkeye: US-Militär beginnt Vergeltungsschlag in Syrien gegen IS
Nach dem tödlichen Angriff auf drei Amerikaner in Syrien haben US-Streitkräfte mit einem Vergeltungsschlag in dem Land gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) begonnen. Dies sei eine direkte Reaktion auf den Angriff vom 13. Dezember, teilte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth auf X mit. Bei der Operation «Hawkeye Strike» sollten IS-Kämpfer, Infrastruktur und Waffenlager vernichtet werden. Der IS hat den Angriff bislang nicht für sich reklamiert.
Zur Story