Crans-Montana

Ex-Sicherheitschef: Kanton Wallis wusste von unvollständigen Kontrollen

Bar Le Constellation in Crans-Montana nach Brand
Im Walliser Lokal «Le Constellation» wurde die Brandschutzverordnung nicht korrekt eingehalten.screenshot bfmtv

Ex-Sicherheitschef: Kanton Wallis war über unvollständige Brandschutzkontrollen informiert

13.02.2026, 10:3813.02.2026, 10:38

Im Prozess rund um die Brandkatastrophe in Crans-Montana geht es vor allem um die Sicherheits- und Brandschutzkontrollen in der Bar «Le Constellation». Ein ehemaliger Sicherheitsbeauftragter hatte schon am Montag ausgesagt, dass seine Empfehlungen in dem Lokal von Jacques Moretti nicht berücksichtigt wurden. Zudem musste er erklären, warum die Bar seit Mitte 2019 nicht mehr kontrolliert worden war. Er hat seine Stelle Anfang 2024 aufgegeben.

Crans-Montana: Staatsanwaltschaft hört früheren Sicherheitsverantwortlichen an

Nun stellt sich heraus: Der Kanton Wallis soll nach Angaben eines ehemaligen Sicherheitschefs von Crans-Montana über unvollständige Brandschutzkontrollen informiert gewesen sein. Das Thema sei wiederholt an Kursen des kantonalen Amts für Brandschutz diskutiert worden, sagte der ehemalige Sicherheitschef laut «Blick» bei seiner Einvernahme.

Das Amt für Feuerwesen, dessen regionale Inspektoren sowie die Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär hätten Bescheid gewusst. «Sie sagten uns allen, wir sollten unser Bestes geben und zumindest die Unterkünfte kontrollieren», zitierte ihn der «Blick». Ob die vorgebrachten Versäumnisse einen Einfluss auf die Brandkatastrophe in der Silvesternacht hatten, werde ermittelt, heisst es im Bericht.

Sicherheitsbeauftragte im Kanton Wallis ziehen Konsequenzen

Im Nachgang an die Brandkatastrophe von Crans-Montana haben gemäss dem «Walliser Bote» zudem Sicherheitsbeauftragte gekündigt. Die Unsicherheit und die Unzufriedenheit bei den kommunalen Sicherheitsbeauftragten sind gross, wie die Zeitung schrieb. Eine Informationsveranstaltung mit den Verantwortlichen des Kantons habe die Situation zumindest im Unterwallis nicht stark verbessert.

Mehrere Gemeinden hätten in den letzten Tagen Sicherheitsstellen ausgeschrieben. Die Zeitung «Le Temps» stellte schweizweit eine Zunahme der Stellenangebote für Brandschutzbeauftragte fest.

Kommentar
Die Walliser Justiz hat versagt
