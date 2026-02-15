«An der Fasnacht darf man das»: Rassistische Verkleidungen an der Luzerner Fasnacht
Die Luzerner Fasnacht zieht jährlich mehrere hunderttausend Besucherinnen und Besucher an: 2025 erreichte sie einen Rekord von 350'000 Teilnehmenden. Das macht sie zur grössten Fasnacht der Schweiz, noch vor der Basler Fasnacht, die jährlich rund 220'000 Teilnehmende anzieht.
Wer etwas auf sich hält, kommt natürlich verkleidet. Doch das gelingt nicht jedem auf eine charmante Art und Weise. Temu-Giraffen-Kostüme oder 100%-Polyester-Umhänge mit KI-generierten Mustern sind ja das eine. Aber es gibt auch noch jene Kategorie an Verkleidungen, die rassistisch gelesen werden können.
Wir haben unseren hauseigenen Sherlock Holmes Flavia auf die Suche in die Leuchtenstadt geschickt. Gibt es 2026 tatsächlich noch so viele problematische Kostüme auf den fasnächtlichen Strassen? Und was haben sich die Verkleideten bei ihrem Konzept überlegt? Das siehst du im Video:
Mehr Videos:
Kilian und Anna beklagen sich über die Fasnacht
Wenn ein Zürcher im Bananen-Kostüm an die Luzerner Fasnacht gezwungen wird
«Bölä? Fägnäscht?» – Wenn sich eine Luzernerin und ein St.Galler versuchen zu unterhalten
«Für mich sind die Piccolos in Basel mehr Lärm als Musik»: Ein Guggenmusiker erzählt
Delia war das erste Mal an der Fantasy Basel – aber nicht das letzte Mal
- Aargauer Fasnacht will rassistische Wörter zelebrieren – eine kleine Nachhilfe-Stunde
- Stadt Luzern erhält pro Woche drei Meldungen von Belästigungen
- «Katzenstrecker» von Luzern – die schwierige Suche nach Wahrheit im Herzen der Schweiz
- Du meinst, der «Mohrenkopf» sei unproblematisch? Schau mal, was 1962 in Zürich los war
- «Reduziert uns nicht auf unseren Körper» – Julia über Sexismus im Alltag
- «Und was sagt dein Mann dazu?»: Wenn Frauen nicht ernst genommen werden – in 7 Geschichten