Coop startet Rückruf wegen Metall in Schoggistängeli

Schoggistängeli sollen crunchy sein. Denn in ein richtiges Brunchli gehören Haselnussstücke.

Was nicht hineingehört: Metall. Genau das kann aber im Moment bei den Halba Maxi Branche Classic der Fall sein. Es gibt sie im Coop zu kaufen. Der Detailhändler ruft sie deshalb zurück.

«Es besteht eine potenzielle Gesundheitsgefährdung und die Produkte sollten nicht konsumiert werden», schreibt Coop in einer Mitteilung. Wie das Metall in die Branchli gelangt ist, teilt Coop nicht mit.

Betroffen sind sowohl die Schoggistängeli, die einzeln verkauft werden als auch diejenigen im Fünferpack. Sie wurden zwischen dem 9. und dem 13. Februar verkauft.

Die Metall-Schoggistängeli können in jede Coop-Filiale zurückgebracht werden und werden zum Verkaufspreis zurückerstattet.

