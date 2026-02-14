bedeckt
Konsum - Detailhandel

Halba Branche Classic: Coop startet Rückruf

In Branchli der Marke Halba von Coop kann es Metall haben.
Bild: Keystone

Coop startet Rückruf wegen Metall in Schoggistängeli

14.02.2026, 11:2214.02.2026, 11:22

Schoggistängeli sollen crunchy sein. Denn in ein richtiges Brunchli gehören Haselnussstücke.

Was nicht hineingehört: Metall. Genau das kann aber im Moment bei den Halba Maxi Branche Classic der Fall sein. Es gibt sie im Coop zu kaufen. Der Detailhändler ruft sie deshalb zurück.

«Es besteht eine potenzielle Gesundheitsgefährdung und die Produkte sollten nicht konsumiert werden», schreibt Coop in einer Mitteilung. Wie das Metall in die Branchli gelangt ist, teilt Coop nicht mit.

Diese Schoggistängeli sind betroffen.
Bild: Coop/zvg

Betroffen sind sowohl die Schoggistängeli, die einzeln verkauft werden als auch diejenigen im Fünferpack. Sie wurden zwischen dem 9. und dem 13. Februar verkauft.

Die Metall-Schoggistängeli können in jede Coop-Filiale zurückgebracht werden und werden zum Verkaufspreis zurückerstattet.

(her)

