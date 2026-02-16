Der ZSC-Stürmer Thierry Bader fällt für den Rest der Saison aus. Wie die Lions in einem Communiqué mitteilten, verletzte sich der 28-Jährige im Trainingslager in Lenzerheide am Knie und wurde bereits operiert.
Bader war auf diese Saison hin von Bern zu den ZSC Lions gestossen. In 31 Meisterschaftsspielen erzielte er zwölf Skorerpunkte, in sechs Partien der Champions Hockey League einen weiteren. (riz/sda)
