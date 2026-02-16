wechselnd bewölkt, Regen
Sport-News

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
16.02.2026, 16:5416.02.2026, 16:54
Thierry Bader fällt bis Saisonende aus
Der ZSC-Stürmer Thierry Bader fällt für den Rest der Saison aus. Wie die Lions in einem Communiqué mitteilten, verletzte sich der 28-Jährige im Trainingslager in Lenzerheide am Knie und wurde bereits operiert.

Bader war auf diese Saison hin von Bern zu den ZSC Lions gestossen. In 31 Meisterschaftsspielen erzielte er zwölf Skorerpunkte, in sechs Partien der Champions Hockey League einen weiteren. (riz/sda)
Italiener Francesco Mazzoleni verunglückt tödlich
Der italienische Nachwuchs-Radprofi Francesco Mazzoleni ist bei einem Trainingsunfall in seinem Heimatland ums Leben gekommen. Nach Angaben seines Teams wurde der 18-Jährige bei einem Unfall angefahren und dabei tödlich verletzt.

Laut Informationen der Tageszeitung «Gazzetta dello Sport» ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Nähe der norditalienischen Stadt Bergamo. Trotz der eingetroffenen Einsatzkräfte konnte das Leben des U23-Profis nicht mehr gerettet werden. (riz/sda/dpa)


Bencic nach Startschwierigkeiten souverän
Belinda Bencic steht beim WTA-1000-Turnier in Dubai in der 2. Runde. Die Ostschweizerin setzt sich gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (WTA 48) in drei Sätzen durch.

Die als Nummer 9 gesetzte Bencic hatte beim ersten Auftritt nach dem überraschend frühen Aus am Australian Open Mühe, den Tritt zu finden. Nach dem deutlich verlorenen Startsatz legte die 28-Jährige, die im jüngsten Update der Weltrangliste zwei Positionen einbüsste und neu auf Platz 13 geführt wird, aber deutlich zu. Nach 1:41 Stunden verwertete sie ihren zweiten Matchball zum 2:6, 6:1, 6:2. In der 2. Runde trifft die Turniersiegerin von 2019 auf die Tschechin Sara Bejlek (WTA 41). Es ist das erste Duell zwischen diesen beiden Spielerinnen. (riz/sda)
Augsburg feiert wichtigen Heimsieg
Cédric Zesiger und Fabian Rieder machen in der Bundesliga mit Augsburg einen Schritt aus der gefährlichen Zone heraus. In der 22. Runde gewinnen sie daheim gegen Schlusslicht Heidenheim mit 1:0. In der 80. Minute traf Alexis Claude-Maurice zum knappen Sieg gegen die seit neun Partien sieglosen Heidenheimer

Wolfsburg misslang im anderen Sonntagsspiel der Befreiungsschlag. In Leipzig führten die unmittelbar vor dem Relegationsplatz klassierten Niedersachsen unter anderem dank eines Treffers des ehemaligen Luganesi Mohamed Amoura bis zur 89. Minute mit 2:1. Brajan Gruda gelang noch der Leipziger Ausgleich. (abu/sda)


Hattrick von Géraldine Reuteler
Die 85-fache Schweizer Nationalspielerin Géraldine Reuteler brilliert in der Bundesliga. Die 26-Jährige erzielte in der 18. Runde beim 4:1-Erfolg von Eintracht Frankfurt auswärts gegen Jena drei Tore und bereitete das vierte Tor vor.

Reuteler traf in der 4. Minute nach einem Eckball, doppelte nach einer halben Stunde mit einem Kopfball nach und sorgte in der Nachspielzeit mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze für den Schlussstand. (abu/sda)


Dominic Lobalu läuft europäische Topzeit
Der St. Galler Langstreckenläufer Dominic Lobalu stürmte beim Barcelona-Halbmarathon in 59:26 Minuten auf Platz 2 hinter dem äthiopischen Sieger Hagos Gebrhiwet (58:05). Es ist dies drittbeste Leistung eines Europäers über die Halbmarathondistanz. Bloss der schwedische Europarekordhalter Andreas Almgren (58:41), dessen Vorgänger Julien Wanders (59:12) und Lobalu (58:12) selbst waren jemals schneller gewesen. (abu/sda)


Diesmal Buemi auf dem Podest
Nach dem 2. Platz des Genfers Edoardo Mortara am Freitag klassierte sich in der Formel E auch im zweiten Rennen im saudi-arabischen Dschidda ein Schweizer auf Rang 2: Sébastien Buemi musste sich einzig dem Portugiesen Antonio Felix da Costa geschlagen geben.

Der Waadtländer startete als Siebter ins Rennen, machte rasch Boden gut und fuhr konstant in der Spitzengruppe mit. Der wie am Vortag von der Pole Position gestartete Mortara erreichte den 4. Platz. Für den Berner Nico Müller, am Vortag Vierter, war es hingegen ein Rennen zum Vergessen – er kam nicht über Rang 16 hinaus. (riz/sda)
Tudor neuer Tottenham-Trainer
Die Verantwortlichen von Tottenham Hotspur lösen die Nachfolge des entlassenen Trainers Thomas Frank vorerst interimsmässig. Der Kroate Igor Tudor steht bis Ende Saison in der Verantwortung. Er war im Oktober nach einem halben Jahr bei Juventus gefeuert worden.

Tudor soll die Spurs in einer bisher enttäuschend verlaufenen Saison wieder auf Vordermann bringen – oder das Team zumindest aus der Gefahrenzone hieven. Tottenham nimmt derzeit in der Premier League Rang 16 ein. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt fünf Punkte. (ram/sda)
Sundhage übernimmt Haiti
Die frühere Schweizer Frauen-Nationaltrainerin Pia Sundhage hat wieder eine Arbeitsstelle. Die Schwedin wird Coach von Haitis Frauen-Nationalteam. Die Verkündung der überraschenden neuen Aufgabe erfolgte an Sundhages 66. Geburtstag am Freitag.

Vor dem zwei Jahre dauernden Engagement in der Schweiz war Sundhage als Nationalcoach auch in den USA, Schweden und Brasilien tätig gewesen. In Haiti erhoffen sie sich von der neuen Trainerin «die Förderung von Talenten und den nachhaltigen Fortschritt des Nationalteams». Das Team aus dem Karibik-Staat liegt in der FIFA-Weltrangliste derzeit auf Platz 50. (ram/sda)
Fischers Mainz in Dortmund chancenlos
Urs Fischer kassiert die zweite Niederlage als Trainer von Mainz. Der Zürcher verliert in der 22. Bundesliga-Runde mit seinem Team in Dortmund mit 0:4.

Nach drei Siegen in Folge geriet Mainz in Dortmund schon in der ersten Halbzeit entscheidend in Rückstand. Zweimal Serhou Guirassy und Maximilian Beier trafen jeweils nach Vorlagen von Julian Ryerson zur 3:0-Pausenführung für den ersten Verfolger von Leader Bayern München. Die Mannschaft um Goalie Gregor Kobel hat mindestens bis am Samstag nur noch drei Punkte Rückstand auf die Münchner.

Borussia Dortmund - Mainz 05 4:0 (3:0)
Tore: 10. Guirassy 1:0. 15. Beier 2:0. 42. Guirassy 3:0. 84. Kohr (Eigentor) 4:0.
Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. Mainz 05 mit Widmer (bis 61.) (abu/sda)

