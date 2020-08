International

Italien

Schwerer Unfall in Italien: Fahrer und vier Jugendliche tot

Bild: AP

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Bergstrasse sind im italienischen Piemont der Fahrer und vier jugendliche Insassen im Alter von 11 bis 16 Jahren gestorben.

Wie die Einsatzkräfte mitteilten, war der Geländewagen am frühen Mittwoch kurz nach Mitternacht aus zunächst ungeklärter Ursache von der Strasse abgekommen und rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Fahrer war 24 Jahre alt. Vier Personen im Alter von 17 bis 24 Jahren, die sich ebenfalls in dem SUV befanden, wurden bei dem Unfall in Castelmagno in der Provinz Cuneo teils schwer verletzt und in Kliniken gebracht.

Die jungen Leute seien am Abend aus einer Ortschaft im Tal zusammen auf den Berg gefahren, um sich die Sterne anzusehen, berichteten lokale Medien und die Nachrichtenagentur Ansa. In diesen Augusttagen sind während der Phase der sogenannten Perseiden - eines jährlich wiederkehrenden Meteorstroms - viele Sternschnuppen zu sehen.

Bei der Heimfahrt passierte dann das Unglück in rund 1800 Metern Meereshöhe. Alle neun Leute seien aus dem Auto geschleudert worden. Der Wagen war nach ersten Erkenntnissen nur für sechs Insassen zugelassen. Die fünf Opfer starben den Angaben zufolge noch vor Ort. Warum der Wagen von der Strasse abkam, das sollten Untersuchungen der Carabinieri und eine Befragung der Überlebenden zeigen. (aeg/sda/dpa)

