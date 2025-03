Italien zweifelt an Mega-Starlink-Deal mit Elon Musk

Starlink ist für das ukrainische Militär in dem seit drei Jahren tobenden Krieg gegen Russland zu einem unverzichtbaren Dienst geworden. Ein Grossteil der Kommunikationsinfrastruktur des Landes wurde zerstört. Die angespannten Beziehungen zwischen Washington und Kiew haben Befürchtungen geweckt, dass die USA auch Starlink abstellen könnten.

Im Januar wurde bekannt, dass Italien Gespräche mit SpaceX über die Bereitstellung von Kommunikationsdiensten für das italienische Militär führt. Die Entscheidungen der US-Regierung in dieser Woche, die Militärhilfen für die Ukraine einzustellen und den Austausch von Geheimdienstinformationen mit Kiew einzuschränken, haben auch die Verantwortlichen in der Europäischen Union aufgeschreckt.

Das Thema kam bei einem Treffen mit Ministern am Dienstag zur Sprache, als Meloni sagte, dass die sich verändernde Geopolitik die Suche nach praktikablen SpaceX-Alternativen erfordere, heisst es in dem Bericht. Staatspräsident Sergio Mattarella gehöre zu denjenigen, die die Prüfung verschiedener Optionen nachdrücklich unterstützen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Eutelsat Gespräche mit der italienischen Regierung über die Bereitstellung seiner Dienste führt.

Die Regierung in Rom sondiere zurzeit mögliche Alternativen zu Starlink für die sichere satellitengestützte Kommunikation der italienischen Armee, heisst es. Ersetzt werden könnte Starlink dem Bericht zufolge durch die Dienste der französischen Firma Eutelsat. Musk, ein enger Verbündeter von US-Präsident Trump, werde von einigen in der Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni als unzuverlässiger Partner angesehen, hiess es.

Die italienische Regierung hat offenbar wachsende Zweifel am Kauf von Elon Musks Satellitenkommunikationssystem Starlink für 1,5 Milliarden Euro. Hintergrund sei die Abkehr der US-Regierung von ihren Zusagen für die europäische Sicherheit, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

