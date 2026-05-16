Auto rast in Italien in Menschenmenge – mehrere Verletzte

Rettungskräfte versorgen die Verletzten in Modena. Bild: keystone

Auto rast in Italien in Menschenmenge – mindestens vier Schwerverletzte

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In der norditalienischen Stadt Modena ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast. Acht Menschen seien verletzt worden, davon vier schwer, sagte der Bürgermeister der Stadt, Massimo Mezzetti, in einer Videobotschaft. Nach seinen Worten sind die Hintergründe noch unklar. Er sei jedoch «zutiefst betroffen» über diesen «wahnsinnigen Vorfall», sagte er.

Der abgesperrte Unfallort in Moodena. Bild: keystone

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag im Zentrum von Modena. Der Wagen raste in eine Strasse in der Altstadt. Dort fuhr der Wagen nach den Worten von Mezzetti mit hoher Geschwindigkeit gezielt auf den Fussgängerweg und erfasste eine Gruppe von Passanten. Der Fahrer versuchte danach zu fliehen und verliess das Auto mit einem Messer in der Hand, berichteten mehrere Augenzeugen.

Das beschädigte Auto des Täters. Bild: keystone

Mehrere Passanten verfolgten den Mann und konnten ihn daraufhin überwältigen. «Sie haben grossen Mut gezeigt, ihnen gilt mein Dank», sagte Mezzetti. Bei dem Mann handelt es sich Medienberichten zufolge um einen etwa 30-Jährigen. Er wurde festgenommen und soll von der Polizei befragt werden. Mezzetti kündigte an, später Details zu den Hintergründen zu nennen. (cma/sda/dpa)