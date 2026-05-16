freundlich10°
DE | FR
burger
International
Italien

Auto rast in Italien in Menschenmenge – mehrere Verletzte

epa12964847 Law enforcement and emergency personnel work at the scene after a vehicle struck several pedestrians in downtown Modena, northern Italy, 16 May 2026. According to Modena Mayor Massimo Mezz ...
Rettungskräfte versorgen die Verletzten in Modena.Bild: keystone

Auto rast in Italien in Menschenmenge – mindestens vier Schwerverletzte

16.05.2026, 19:2816.05.2026, 19:55

In der norditalienischen Stadt Modena ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast. Acht Menschen seien verletzt worden, davon vier schwer, sagte der Bürgermeister der Stadt, Massimo Mezzetti, in einer Videobotschaft. Nach seinen Worten sind die Hintergründe noch unklar. Er sei jedoch «zutiefst betroffen» über diesen «wahnsinnigen Vorfall», sagte er.

Financial Police patrol a scene after a car incident in a street of Modena, Italy, Saturday, May 16, 2026. (Lapresse via AP) Italy Car Incident
Der abgesperrte Unfallort in Moodena.Bild: keystone

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag im Zentrum von Modena. Der Wagen raste in eine Strasse in der Altstadt. Dort fuhr der Wagen nach den Worten von Mezzetti mit hoher Geschwindigkeit gezielt auf den Fussgängerweg und erfasste eine Gruppe von Passanten. Der Fahrer versuchte danach zu fliehen und verliess das Auto mit einem Messer in der Hand, berichteten mehrere Augenzeugen.

Blood is seen next to a destroyed car on a street of Modena, Italy, Saturday, May 16, 2026. (Lapresse via AP) Italy Car Incident
Das beschädigte Auto des Täters.Bild: keystone

Mehrere Passanten verfolgten den Mann und konnten ihn daraufhin überwältigen. «Sie haben grossen Mut gezeigt, ihnen gilt mein Dank», sagte Mezzetti. Bei dem Mann handelt es sich Medienberichten zufolge um einen etwa 30-Jährigen. Er wurde festgenommen und soll von der Polizei befragt werden. Mezzetti kündigte an, später Details zu den Hintergründen zu nennen. (cma/sda/dpa)

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Rätsel um toten Buckelwal: Deutsche Tierärztin untersucht Kadaver
    Taucher der dänischen Naturschutzbehörde Naturstyrelsen und eine deutsche Tierärztin machten sich am Samstag – nach ersten Begutachtungen am Freitag – ein Bild von dem vor der Insel Anholt liegenden toten Wal, wie auf Livestream-Bildern des Wals zu erkennen war. Dabei tauchten sie teils auch unter das Tier. Ob sie dabei neue Erkenntnisse gewannen, blieb zunächst unklar.
    Zur Story