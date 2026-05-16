Beim toten Buckelwal handelt es sich um Timmy. Bild: facebook / OPSLAGSTAVLEN ANHOLT

Dänische Behörden bestätigen: Toter Wal ist Timmy

Die dänische Umweltbehörde bestätigte am Samstag laut Medienberichten, dass der tote Wal vor der dänischen Küste Timmy ist.

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Beim vor der dänischen Küste im Wasser treibenden toten Buckelwal handelt es sich um Timmy, der zuvor mehrere Wochen in der Ostsee gestrandet war. Das bestätigt die Umweltbehörde gegenüber dem Sender TV2.

Demnach sei am Wal ein Sender gefunden worden – jener Sender, mit dem man Timmy ausgerüstet hatte, bevor er in die Freiheit entlassen wurde. So habe der Kadaver auch identifiziert werden können.

Der Sender war am Rücken befestigt und wurde geborgen, wie es weiter heisst. Jane Hansen von der Umweltbehörde teilt zudem mit, dass es weiterhin keine Pläne gebe, den Kadaver zu bergen. Sie betont zugleich, dass man sich dem Wal nicht nähern soll. Dadurch könnte man sich mit Krankheiten infizieren.

Es war vermutet worden, dass es sich bei dem im Meer vor der Insel Anholt treibenden toten Buckelwal um Timmy handelt. Von ihm war kein Signal mehr empfangen worden. Seinen Standort konnte der Sender jedoch nicht übermitteln, weshalb nieman wusste, wo Timmy war. Zuletzt gesehen worden war er, als er früher als geplant im Skagerrak in der Nordsee freigelassen worden war. Ursprünglich sollte er in das offene Meer gebracht werden. Walexperten hatten ihm jedoch von Anfang an kaum Überlebenschancen gegeben.

Die Rettungsaktion war privat finanziert und hatte immer wieder für Kritik gesorgt, da sich Menschen beteiligten, die kaum Erfahrung mit Walen haben. (vro)

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