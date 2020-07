International

Italien

Ennio Morricone ist tot



Star-Komponist Ennio Morricone ist tot

Bild: EPA/EPA

Der italienische Komponist und Oscar-Preisträger Ennio Morricone ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Dies bestätigte ein Anwalt der Familie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Gemäss italienischen Medienberichten sei er an den Folgen eines Sturzes gestorben.

2007 Oscar für sein Lebenswerk

2007 erlebte Morricone mit dem Oscar für sein Lebenswerk die Krönung seiner Karriere, nachdem er zuvor die Hoffnung auf die begehrte Trophäe fast schon aufgegeben hatte. Fünfmal war der Italiener nominiert worden, aber leer ausgegangen.

2016 erhielt er im Alter von 87 Jahren den ersten Oscar für seine Filmmusik zu Quentin Tarantinos Western «The Hateful Eight». Berühmt geworden ist er für die Musik aus Filmen wie «Once Upon a Time in the West», «The Untouchables» oder «Cinema Paradiso». (jaw/sda/apa)

Update folgt ...

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Diese Persönlichkeiten haben uns 2020 schon verlassen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter